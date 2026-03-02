Acesse sua conta
Andressa Urach surpreende marido com presente feito de sangue menstrual: 'Símbolo de fertilidade'

Influenciadora revelou que a joia foi pensada como representação de renovação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:57

Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Logo após subir ao altar, Andressa Urach voltou a chamar atenção, desta vez, pelo presente escolhido para marcar o início do casamento com o empresário musical Flávio Giglioli, de 26 anos.

A influenciadora, de 38, contou que confeccionou um colar contendo uma gota de seu próprio sangue menstrual. A peça foi entregue ao marido depois da cerimônia e, segundo ela, carrega um significado profundo dentro da relação.

Andressa Urach presenteia marido com colar feito com sangue menstrual

Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach presenteia marido com colar feito com sangue menstrual por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach presenteia marido com colar feito com sangue menstrual por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli por Reprodução/Redes Sociais

De acordo com Andressa, a ideia surgiu ainda durante os preparativos para o casamento. Ela queria algo que simbolizasse mais do que uma lembrança tradicional. "Busquei algo que tivesse um sentido real para nós. O sangue menstrual representa ciclo, renovação e a possibilidade de gerar vida. Transformar isso em joia foi a minha maneira de marcar o nosso começo", explicou.

A influenciadora também relatou que pesquisou métodos seguros para encapsular o material na peça, garantindo que o colar pudesse ser preservado como recordação permanente.

A reação do marido, segundo Andressa, foi de surpresa inicial. "Ele estranhou no primeiro momento, porque foge completamente do convencional. Mas, depois que conversamos sobre o significado, ele compreendeu. Para nós, virou um símbolo de fertilidade e entrega", afirmou.

Ela ainda destacou que o casamento representa uma fase diferente em sua trajetória pessoal, após anos de intensa exposição pública. As primeiras semanas como recém-casados, segundo ela, têm sido de adaptação e tranquilidade.

"Eu queria que o início dessa etapa fosse marcado por algo único, que representasse nossa decisão de construir juntos", disse. E completou: "Foi a forma que encontrei de transformar sentimento em símbolo."

