Andressa Urach revela quanto paga ao filho por colaboração em vídeos adultos; confira valor

Produtora de conteúdo adulto detalhou valores de quanto fatura com plataformas

Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:59

Artur Urach e Andressa Urach

A relação profissional de Andressa Urach e seu filho mais velho, Arthur Urach, de 20 anos, continua gerando curiosidade nas redes sociais, sobretudo após a influenciadora divulgar no X, antigo Twitter, que realizou uma produção de conteúdo junto com seu próprio filho em set de gravação.

Durante entrevista no podcast Podpah, Andressa revelou que que o jovem que atua como cameraman oficial recebe 10% de todo o faturamento das plataformas adultas. A produtora de conteúdo adulto declarou ter arrecadado R$ 7 milhões apenas na plataforma Pirvacy em um ano.

Sendo assim, desse valor Arthur recebeu R$ 700 mil somente, sem contar os lucros vindos de outras plataformas. Arthur é responsável pela captação das imagens e pela estrutura técnica das gravações.

Recentemente, Andressa foi alvo de diversas críticas após anunciar que gravaria um conteúdo adulto em cena com o Arthur, que poderia ser visto apenas por quem adquire os conteúdos de suas plataformas de conteúdo.

A modelo ainda publicou um texto e vídeo nas redes sociais, explicando que os dois, como adultos, têm livre arbítrio. Também defendeu a liberdade de sua forma de viver e alfinetou pessoas hipócritas que a criticam, mas fazem “coisas piores”.