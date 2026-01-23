Acesse sua conta
Andressa Urach revela quanto paga ao filho por colaboração em vídeos adultos; confira valor

Produtora de conteúdo adulto detalhou valores de quanto fatura com plataformas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:59

Artur Urach e Andressa Urach
Artur Urach e Andressa Urach Crédito: Reprodução | Instagram

A relação profissional de Andressa Urach e seu filho mais velho, Arthur Urach, de 20 anos, continua gerando curiosidade nas redes sociais, sobretudo após a influenciadora divulgar no X, antigo Twitter, que realizou uma produção de conteúdo junto com seu próprio filho em set de gravação.

Durante entrevista no podcast Podpah, Andressa revelou que que o jovem que atua como cameraman oficial recebe 10% de todo o faturamento das plataformas adultas. A produtora de conteúdo adulto declarou ter arrecadado R$ 7 milhões apenas na plataforma Pirvacy em um ano.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após gravar conteúdo adulto com o filho, Andressa Urach anuncia plataforma para ‘gerar emprego’

Andressa Urach se pronuncia sobre conteúdo com o filho: 'Tá na Bíblia'

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

Sendo assim, desse valor Arthur recebeu R$ 700 mil somente, sem contar os lucros vindos de outras plataformas. Arthur é responsável pela captação das imagens e pela estrutura técnica das gravações.

Recentemente, Andressa foi alvo de diversas críticas após anunciar que gravaria um conteúdo adulto em cena com o Arthur, que poderia ser visto apenas por quem adquire os conteúdos de suas plataformas de conteúdo.

A modelo ainda publicou um texto e vídeo nas redes sociais, explicando que os dois, como adultos, têm livre arbítrio. Também defendeu a liberdade de sua forma de viver e alfinetou pessoas hipócritas que a criticam, mas fazem “coisas piores”.

Poucos dias depois, Andressa ainda anunciou um novo passo em sua carreira, um lançamento de uma plataforma alternativa para criação de conteúdo adultos para produtores que estão em início de carreira e não tem tantos recursos financeiros, se referindo a eles como “invisibilizados” no mercado atual.

Andressa Urach

