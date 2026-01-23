POLÊMICA

Ludmilla rejeita entrevista ao SBT após episódio de racismo: 'Não falo com quem defende racista'

Cantora afirma que não concede espaço a emissoras que, segundo ela, mantêm profissionais ligados a casos de discriminação racial

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21:18

Ludmilla se recusa a falar com o SBT e diz que não concede entrevista Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla recusou conceder entrevista a um repórter do SBT durante um evento musical realizado em João Pessoa, na Paraíba. O motivo, segundo a própria artista, está relacionado ao posicionamento da emissora diante de um caso de racismo envolvendo um de seus apresentadores.

Sem citar nomes, Ludmilla foi direta ao explicar a decisão. “Meu amor, com todo o respeito a você e ao seu trabalho, mas eu não falo com emissora que defende racista, tá bom?”, disse a cantora em um vídeo que circula nas redes sociais.

Durante coletiva, Ludmilla se recusa a conversar com repórter do SBT:



"Tenho muito respeito ao seu trabalho, mas eu não vou falar com uma emissora que defende racista" #SBT pic.twitter.com/fVJPVku32C — Brenno (@brenno__moura) January 23, 2026

O episódio aconteceu na quinta-feira, dia 23, nos bastidores da gravação do DVD da cantora Raphaela Santos. Ludmilla participava do projeto como convidada especial quando foi abordada pela equipe de reportagem.

A postura da artista tem relação com um caso ocorrido em 2017, quando o apresentador Marcão do Povo se referiu a Ludmilla de forma racista ao chamá-la de “macaca” durante uma transmissão ao vivo. Na época, o comunicador integrava o elenco da Record e o episódio teve ampla repercussão.

O assunto voltou ao centro do debate recentemente após Marcão afirmar que teria sido inocentado pela Justiça. Ludmilla rebateu publicamente a declaração. “Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências”, afirmou.