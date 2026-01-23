Ludmilla rejeita entrevista ao SBT após episódio de racismo: 'Não falo com quem defende racista'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21:18
A cantora Ludmilla recusou conceder entrevista a um repórter do SBT durante um evento musical realizado em João Pessoa, na Paraíba. O motivo, segundo a própria artista, está relacionado ao posicionamento da emissora diante de um caso de racismo envolvendo um de seus apresentadores.
Sem citar nomes, Ludmilla foi direta ao explicar a decisão. “Meu amor, com todo o respeito a você e ao seu trabalho, mas eu não falo com emissora que defende racista, tá bom?”, disse a cantora em um vídeo que circula nas redes sociais.
O episódio aconteceu na quinta-feira, dia 23, nos bastidores da gravação do DVD da cantora Raphaela Santos. Ludmilla participava do projeto como convidada especial quando foi abordada pela equipe de reportagem.
A postura da artista tem relação com um caso ocorrido em 2017, quando o apresentador Marcão do Povo se referiu a Ludmilla de forma racista ao chamá-la de “macaca” durante uma transmissão ao vivo. Na época, o comunicador integrava o elenco da Record e o episódio teve ampla repercussão.
Ludmilla
O assunto voltou ao centro do debate recentemente após Marcão afirmar que teria sido inocentado pela Justiça. Ludmilla rebateu publicamente a declaração. “Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências”, afirmou.
Na ocasião, a cantora também criticou a emissora. “Agora, o SBT, que é uma emissora histórica e que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber que mantém em sua casa um apresentador condenado por racismo. Deixo aqui a minha indignação com vocês, porque é a única coisa que posso fazer. Vou tentar recorrer novamente à Justiça, mas recebo esse vídeo e essa decisão com o estômago embrulhado”, completou.