BBB 26: Solange Couto fica sem dupla na Prova do Anjo e equipe denuncia etarismo

Atriz de 69 anos é deixada de fora de dinâmica em dupla no reality

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:02

Equipe de Solange Couto aponta etarismo após Prova do Anjo do BBB26
Equipe de Solange Couto aponta etarismo após Prova do Anjo do BBB26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A Prova do Anjo do BBB26 desta sexta-feira (23) terminou com um episódio que chamou a atenção do público. Solange Couto acabou não participando da disputa após ficar sem dupla, já que a dinâmica exigia a formação de pares entre os confinados.

A situação motivou um posicionamento da equipe da atriz, que apontou preconceito etário no episódio. Em declaração à colunista Fábia Oliveira, o empresário Luiz Gwyer afirmou que a exclusão de Solange da prova está ligada à idade da participante. Segundo ele, houve uma desvalorização do potencial da atriz por ela ser uma mulher com mais de 60 anos.

Dentro da casa, Solange se mostrou abalada com o ocorrido. A atriz chorou na cozinha e recebeu o apoio de Brigido, que tentou confortá-la. Em conversa, ela minimizou a situação ao dizer que a ausência na prova teria relação com o número de participantes disponíveis.

O episódio ganhou ainda mais repercussão após um comentário feito por Solange durante a formação das duplas. Em tom de brincadeira, ela disse ao apresentador Tadeu Schmidt que sua dupla seria uma almofada, fala que foi interpretada fora da casa como um sinal de frustração diante da exclusão.

Para a equipe da atriz, o caso reflete um problema estrutural que vai além do jogo. O empresário destacou que pessoas mais velhas, especialmente mulheres, frequentemente têm suas capacidades questionadas e que o reality acaba evidenciando esse tipo de comportamento. Segundo ele, não se trata de falha nas regras do programa, mas de uma escolha dos participantes baseada em estereótipos relacionados à idade.

