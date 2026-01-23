Acesse sua conta
Eliana passa por cirurgia em São Paulo e procedimento é mantido em sigilo

Informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira e procedimento ocorreu de forma discreta

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:55

Eliana
Eliana Crédito: Daniela Toviansky/TV Globo

Eliana passou por uma cirurgia em São Paulo e manteve o procedimento longe dos holofotes. A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira e despertou curiosidade sobre o estado de saúde da apresentadora.

De acordo com a reportagem, a intervenção teve como objetivo a redução do tamanho das próteses de silicone nos seios. O procedimento ocorreu de forma tranquila e sem intercorrências, segundo fontes ouvidas pela coluna.

Ainda conforme as informações divulgadas, Eliana já concluiu o período de recuperação e retomou normalmente a rotina profissional, estando ativa em seus compromissos de trabalho.

Conhecida por ser reservada quando o assunto envolve saúde e vida pessoal, a apresentadora optou por não comentar publicamente sobre a cirurgia até o momento. A assessoria de imprensa de Eliana foi procurada, mas não respondeu ao contato.

A apresentadora segue com projetos previstos para 2026 e mantém agenda profissional em andamento.

