Daniel Cady se irrita após vazamento de romance com empresária antes de Ivete Sangalo saber

Ex-marido de Ivete teria ficado revoltado após informações sobre suposto affair vazarem enquanto ele viaja pela Europa

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:33

Daniel Cady e Ivete Sangalo

Daniel Cady teria se irritado com o vazamento de informações sobre um suposto romance com a empresária Carol Magalhães antes mesmo de Ivete Sangalo tomar conhecimento do assunto. Segundo o jornalista Leo Dias, o nutricionista reagiu com revolta ao descobrir que os detalhes da relação estavam circulando na mídia.

A revelação foi feita durante o programa Melhor da Tarde, da Band. “O que a gente soube é que existe um grupo muito fechado, que ele tá mandando áudios nesse grupo muito revoltado”, afirmou o jornalista ao comentar os bastidores do caso.

Atualmente, Daniel Cady estaria viajando com Carol Magalhães por Málaga, no sul da Espanha. A viagem teria começado dois dias após a alta hospitalar de Ivete Sangalo, registrada no último dia 3. Fontes apontam que a reaproximação entre Daniel e Carol teria acontecido há alguns meses, mas o relacionamento vinha sendo mantido de forma discreta.

Ainda segundo relatos divulgados por Leo Dias, pessoas próximas ao nutricionista acreditam que ele dificilmente assumirá publicamente o relacionamento neste momento. A exposição repentina do suposto affair teria causado desconforto, principalmente porque Daniel vinha tentando preservar a vida pessoal após o fim do casamento com a cantora.

O jornalista também trouxe novos bastidores da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que ficaram juntos por 17 anos e são pais de três filhos. De acordo com as informações, a decisão pelo divórcio teria partido da artista.

Após a definição do término, o ex-casal ainda manteve a convivência na mesma casa, em Salvador, por cerca de 40 dias enquanto organizavam a nova dinâmica familiar. Nesse período, Daniel passou a dormir no quarto de hóspedes da residência.

Pessoas do convívio próximo afirmam que o nutricionista tentou reverter a situação e salvar o casamento. Ele teria sugerido que os dois passassem por terapia de casal para reavaliar a relação, proposta que não teria sido aceita por Ivete.

Em meio ao processo de separação, Daniel também buscou apoio na família. Segundo relatos, ele chegou a desabafar com a mãe, Marise Cady, dizendo que ainda amava a cantora e que nunca houve traição durante o relacionamento.

Para lidar com o impacto emocional do término, o nutricionista iniciou acompanhamento com um psicólogo e passou a reorganizar a rotina. Desde então, ele tem mantido uma postura mais reservada, focando principalmente na relação com os filhos.