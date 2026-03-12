Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady se irrita após vazamento de romance com empresária antes de Ivete Sangalo saber

Ex-marido de Ivete teria ficado revoltado após informações sobre suposto affair vazarem enquanto ele viaja pela Europa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:33

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Daniel Cady teria se irritado com o vazamento de informações sobre um suposto romance com a empresária Carol Magalhães antes mesmo de Ivete Sangalo tomar conhecimento do assunto. Segundo o jornalista Leo Dias, o nutricionista reagiu com revolta ao descobrir que os detalhes da relação estavam circulando na mídia.

A revelação foi feita durante o programa Melhor da Tarde, da Band. “O que a gente soube é que existe um grupo muito fechado, que ele tá mandando áudios nesse grupo muito revoltado”, afirmou o jornalista ao comentar os bastidores do caso.

Atualmente, Daniel Cady estaria viajando com Carol Magalhães por Málaga, no sul da Espanha. A viagem teria começado dois dias após a alta hospitalar de Ivete Sangalo, registrada no último dia 3. Fontes apontam que a reaproximação entre Daniel e Carol teria acontecido há alguns meses, mas o relacionamento vinha sendo mantido de forma discreta.

Ainda segundo relatos divulgados por Leo Dias, pessoas próximas ao nutricionista acreditam que ele dificilmente assumirá publicamente o relacionamento neste momento. A exposição repentina do suposto affair teria causado desconforto, principalmente porque Daniel vinha tentando preservar a vida pessoal após o fim do casamento com a cantora.

O jornalista também trouxe novos bastidores da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que ficaram juntos por 17 anos e são pais de três filhos. De acordo com as informações, a decisão pelo divórcio teria partido da artista.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 25
undefined por Reprodução

Após a definição do término, o ex-casal ainda manteve a convivência na mesma casa, em Salvador, por cerca de 40 dias enquanto organizavam a nova dinâmica familiar. Nesse período, Daniel passou a dormir no quarto de hóspedes da residência.

Pessoas do convívio próximo afirmam que o nutricionista tentou reverter a situação e salvar o casamento. Ele teria sugerido que os dois passassem por terapia de casal para reavaliar a relação, proposta que não teria sido aceita por Ivete.

Leia mais

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Em meio ao processo de separação, Daniel também buscou apoio na família. Segundo relatos, ele chegou a desabafar com a mãe, Marise Cady, dizendo que ainda amava a cantora e que nunca houve traição durante o relacionamento.

Para lidar com o impacto emocional do término, o nutricionista iniciou acompanhamento com um psicólogo e passou a reorganizar a rotina. Desde então, ele tem mantido uma postura mais reservada, focando principalmente na relação com os filhos.

Mesmo tentando preservar a vida privada, Daniel Cady voltou a chamar atenção nas redes sociais após o anúncio da separação. De acordo com pessoas próximas, o interesse do público em sua vida pessoal aumentou significativamente desde que ele se tornou solteiro.

Leia mais

Imagem - 5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Imagem - Discussão, revelação sobre tiro em Bagdá e suspeitas sobre remédios agitam Três Graças nesta quinta (12)

Discussão, revelação sobre tiro em Bagdá e suspeitas sobre remédios agitam Três Graças nesta quinta (12)

Imagem - Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca passa mal na Espanha, vai à emergência e descobre que contraiu vírus

Virginia Fonseca passa mal na Espanha, vai à emergência e descobre que contraiu vírus
Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
Imagem - Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans
02

Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda
03

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)
04

Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)