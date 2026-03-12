Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Carta do dia indica momento de reflexão, escolhas conscientes e necessidade de agir com equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta quinta-feira (12), revela a presença da carta A Justiça, arcano que simboliza equilíbrio, responsabilidade e decisões importantes.

Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece momentos de reflexão e escolhas que podem influenciar os próximos passos na vida pessoal e profissional. A Justiça surge quando é necessário avaliar situações com clareza, pesar consequências e agir com honestidade.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

No campo profissional, a carta sugere atenção a contratos, acordos e decisões que envolvem responsabilidade. Pode ser um bom momento para resolver pendências, organizar planos e buscar estabilidade.

Já na vida pessoal, o tarot indica a importância de conversas francas e posicionamentos claros. Situações mal resolvidas tendem a vir à tona para que possam finalmente encontrar equilíbrio.

Leia mais

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Como é o apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor que mistura brasilidade, arte e peças afetivas

Imagem - Como é por dentro do avião de Neymar, jato de até R$ 270 milhões que leva 14 passageiros

Como é por dentro do avião de Neymar, jato de até R$ 270 milhões que leva 14 passageiros

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?

Ali pelas 20h já vai desligando: por que o seu cérebro esgota antes do fim do dia?
Imagem - O Universo envia um recado importante para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (12 de março) e a mensagem pode mudar o rumo das decisões

O Universo envia um recado importante para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (12 de março) e a mensagem pode mudar o rumo das decisões
Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
02

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - ‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro
04

‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro