Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Carta do dia indica momento de reflexão, escolhas conscientes e necessidade de agir com equilíbrio

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta quinta-feira (12), revela a presença da carta A Justiça, arcano que simboliza equilíbrio, responsabilidade e decisões importantes.

Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece momentos de reflexão e escolhas que podem influenciar os próximos passos na vida pessoal e profissional. A Justiça surge quando é necessário avaliar situações com clareza, pesar consequências e agir com honestidade.

No campo profissional, a carta sugere atenção a contratos, acordos e decisões que envolvem responsabilidade. Pode ser um bom momento para resolver pendências, organizar planos e buscar estabilidade.