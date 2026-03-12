Tarot aponta equilíbrio e escolhas importantes para os signos nesta quinta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de março de 2026 às 07:00
A leitura do tarot para esta quinta-feira (12), revela a presença da carta A Justiça, arcano que simboliza equilíbrio, responsabilidade e decisões importantes.
Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece momentos de reflexão e escolhas que podem influenciar os próximos passos na vida pessoal e profissional. A Justiça surge quando é necessário avaliar situações com clareza, pesar consequências e agir com honestidade.
Tarot
No campo profissional, a carta sugere atenção a contratos, acordos e decisões que envolvem responsabilidade. Pode ser um bom momento para resolver pendências, organizar planos e buscar estabilidade.
Já na vida pessoal, o tarot indica a importância de conversas francas e posicionamentos claros. Situações mal resolvidas tendem a vir à tona para que possam finalmente encontrar equilíbrio.