ASTROLOGIA

Touro, Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um aviso importante e têm uma virada inesperada hoje (28 de abril)

Uma revelação muda a forma de enxergar pessoas e sentimentos, trazendo clareza e decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:00

Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 28 de abril, chega com uma energia intensa de verdade e transformação. Situações mal resolvidas começam a se esclarecer, e alguns signos recebem sinais diretos que mudam a forma como lidam com relações e emoções. É um momento de encarar sentimentos de frente e agir com mais honestidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você passa a enxergar alguém importante com muito mais clareza, como se finalmente entendesse o valor real dessa pessoa na sua vida. Essa percepção muda sua postura e abre espaço para conexões mais leves e verdadeiras. Existe um convite claro para deixar o ceticismo de lado e permitir que sentimentos positivos cresçam.

Dica cósmica: Não resista ao que te faz bem só por medo de se decepcionar.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Libra: Uma situação no amor pede mais diálogo e transparência. Você percebe que existe sentimento, mas talvez ele não esteja sendo demonstrado da forma que você espera. A solução está na comunicação direta, antes que mal-entendidos cresçam. Esse é um momento de alinhar expectativas e fortalecer a confiança.

Dica cósmica: Fale o que sente antes que o silêncio complique tudo.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: O dia traz um alerta importante sobre confiança. Antes de tomar decisões impulsivas ou se afastar de alguém, você é levado a refletir melhor sobre a situação. Nem tudo é como parece, e dar uma chance pode mudar completamente o rumo de uma relação. Existe um aprendizado sobre abrir espaço para o outro.

Dica cósmica: Nem todo mundo precisa provar algo para merecer sua confiança.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Você recebe um chamado para se permitir sentir mais, mesmo que isso envolva riscos. A ideia de se mostrar vulnerável pode assustar, mas também é o que possibilita conexões reais. O momento pede coragem para confiar e entender que nem tudo precisa ser controlado.

Dica cósmica: Às vezes, arriscar o coração é exatamente o que te fortalece.