Moto de Agrado é encontrada tombada em estrada e João Raul surta em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (28 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (29), o destino vai colocar João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) próximos mais uma vez. Isso porque o galã ficará desesperado ao ver a moto da mocinha tombada na estrada.
Janete (Leticia Spiller) também se preocupa com o Agrado. Zilá (Leandra Leal) cobra Alaor (Marcos Caruso) uma reparação e conversa com um advogado sobre seus direitos num casamento. Walmir (Antonio Calloni) é demitido do Grupo Amaral.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.