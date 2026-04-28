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Moto de Agrado é encontrada tombada em estrada e João Raul surta em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (28 de abril)

Novela das 7 promete emocionar no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:30

Agrado e João Raul terão destino atravessado mais uma vez em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul terão destino atravessado mais uma vez em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (29), o destino vai colocar João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) próximos mais uma vez. Isso porque o galã ficará desesperado ao ver a moto da mocinha tombada na estrada.

Janete (Leticia Spiller) também se preocupa com o Agrado. Zilá (Leandra Leal) cobra Alaor (Marcos Caruso) uma reparação e conversa com um advogado sobre seus direitos num casamento. Walmir (Antonio Calloni) é demitido do Grupo Amaral.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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