Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (28 de abril) marca um ponto de virada importante e pode abrir caminhos decisivos para quem agir com estratégia e cabeça fria

Entre avanços e alertas, o momento exige organização, clareza nas palavras e cuidado com decisões impulsivas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 28 de abril, pede menos pressa e mais intenção em tudo o que você faz. A energia favorece progresso, especialmente no trabalho, mas deixa claro que resultados vêm para quem pensa antes de agir. Conversas sinceras destravam relações, enquanto escolhas financeiras exigem atenção redobrada. É um dia de construção sólida, não de impulsos. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Imagem - Alerta de saúde: fase difícil chega ao fim para 3 signos hoje (27 de abril), mas há um ponto crucial de virada

Alerta de saúde: fase difícil chega ao fim para 3 signos hoje (27 de abril), mas há um ponto crucial de virada

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia

Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia

Áries: Hoje você sente mais força para liderar e resolver pendências, principalmente no trabalho. Evite impaciência com outras pessoas, pois isso pode atrapalhar seu progresso. No amor, escolha bem as palavras. Dica cósmica: agir com calma te leva mais longe.

Touro: Hoje favorece consistência e crescimento gradual. Não espere resultados imediatos, mas confie no que você vem construindo. No amor, seu jeito acolhedor aproxima ainda mais. Dica cósmica: o que é sólido leva tempo, mas vale muito mais.

Gêmeos: Hoje pede organização e foco, principalmente diante de demandas acumuladas. Evite fazer tudo ao mesmo tempo. No amor, seja mais claro sobre o que sente. Dica cósmica: priorizar é o segredo do seu avanço.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje destaca sua comunicação e sua capacidade de se posicionar. Aproveite para resolver pendências e se mostrar mais. No amor, gestos simples fortalecem vínculos. Dica cósmica: fale com o coração, mas com clareza.

Leão: Hoje traz reconhecimento e avanço, especialmente no trabalho. Ainda assim, cuidado com decisões financeiras impulsivas. No amor, paciência evita conflitos desnecessários. Dica cósmica: nem toda oportunidade precisa ser agarrada na pressa.

Virgem: Hoje pede equilíbrio emocional nas relações, principalmente em conversas mais delicadas. No trabalho, atenção aos detalhes faz diferença. Dica cósmica: escutar com atenção evita grandes problemas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Hoje exige desacelerar e reorganizar prioridades. Tentar dar conta de tudo pode gerar estresse. No amor, conversas mais reservadas ajudam a resolver o que ficou pendente. Dica cósmica: menos é mais quando você escolhe bem.

Escorpião: Hoje favorece conexões e oportunidades através de pessoas. No trabalho, colaboração pode abrir caminhos. No amor, controle emoções mais intensas. Dica cósmica: parceria certa muda tudo.

Sagitário: Hoje destaca sua ambição e foco em crescimento. O trabalho pode exigir mais de você, mas traz retorno. No amor, não deixe a rotina esfriar a conexão. Dica cósmica: equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Hoje favorece planejamento e visão de longo prazo. Evite decisões apressadas e confie no seu método. No amor, leveza melhora o clima. Dica cósmica: estratégia sempre vence impulso.

Aquário: Hoje traz reflexões importantes sobre dinheiro e prioridades. Evite decisões sem analisar todos os lados. No amor, conversas sinceras aproximam. Dica cósmica: clareza é proteção.

Peixes: Hoje pede mais paciência com você mesmo e com os outros. Nem tudo vai se resolver no seu tempo ideal. No amor, comunicação evita mal-entendidos. Dica cósmica: respeitar o tempo das coisas também é evolução.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana

Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana
Imagem - Deolane sai em defesa de Virginia e detona Luana Piovani após briga: ‘Mal amada’

Deolane sai em defesa de Virginia e detona Luana Piovani após briga: ‘Mal amada’
Imagem - Fãs já podem comprar cabines para navio de Roberto Carlos; preços vão até R$ 33 mil

Fãs já podem comprar cabines para navio de Roberto Carlos; preços vão até R$ 33 mil