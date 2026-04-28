Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça-feira (28 de abril): atenção com palavras e mal-entendidos

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de abril de 2026 às 04:32
A terça-feira (28) chega com uma energia que pode gerar ruídos na comunicação. O Anjo da Guarda indica que falas mal interpretadas ou respostas impulsivas podem causar desconfortos desnecessários.
A orientação é pensar antes de falar e buscar clareza nas conversas. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Câncer
Cancerianos podem interpretar situações de forma mais emocional, o que pode gerar conflitos. O Anjo da Guarda alerta para mal-entendidos.
O ideal será ouvir mais antes de reagir.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra
Librianos podem enfrentar ruídos na comunicação com pessoas próximas. O risco é evitar o diálogo e deixar a situação crescer.
O momento pede clareza e posicionamento.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Capricornianos podem ser diretos demais e acabar sendo mal interpretados. O Anjo da Guarda indica cuidado com o tom das palavras.
O recado é se expressar com mais equilíbrio.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
A forma como você se comunica pode evitar ou criar conflitos. Falar com consciência faz toda a diferença.