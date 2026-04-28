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Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça-feira (28 de abril): atenção com palavras e mal-entendidos

A terça-feira (28) começa com um recado importante sobre comunicação e cuidado com o que é dito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 04:32

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (28) chega com uma energia que pode gerar ruídos na comunicação. O Anjo da Guarda indica que falas mal interpretadas ou respostas impulsivas podem causar desconfortos desnecessários.

A orientação é pensar antes de falar e buscar clareza nas conversas. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

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Câncer

Cancerianos podem interpretar situações de forma mais emocional, o que pode gerar conflitos. O Anjo da Guarda alerta para mal-entendidos.

O ideal será ouvir mais antes de reagir.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
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Câncer: prata por Reprodução

Libra

Librianos podem enfrentar ruídos na comunicação com pessoas próximas. O risco é evitar o diálogo e deixar a situação crescer.

O momento pede clareza e posicionamento.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem ser diretos demais e acabar sendo mal interpretados. O Anjo da Guarda indica cuidado com o tom das palavras.

O recado é se expressar com mais equilíbrio.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

A forma como você se comunica pode evitar ou criar conflitos. Falar com consciência faz toda a diferença.

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