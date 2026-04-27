POLÊMICA

Influenciadora revela que dá whey e creatina para filha de 3 anos: 'O povo cai matando'

Carol Borba explica que estratégia ajuda a evitar o 'vício' em doces

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:40

Carol Borba revelou que costuma dar whey protein para a filha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No mundo fitness, o whey protein e a creatina são itens básicos, mas quando esses suplementos param dentro da mamadeira de uma criança de apenas três anos, o cenário muda de figura. A educadora física e influenciadora Carol Borba revelou, em entrevista ao podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni, que a filha Diana consome os produtos regularmente. Segundo Carol, a pequena já pede pelo 'leite com chocolate' (o whey) e até pela 'catina' (creatina) ao ver a mãe tomando.

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A declaração não demorou para gerar uma onda de críticas, mas Carol rebateu os comentários negativos com o apoio de Juju Salimeni. A apresentadora defendeu a amiga, questionando por que dar suplemento é visto como erro, enquanto oferecer achocolatados cheios de açúcar é socialmente aceito. Para Carol, essa estratégia ajuda a filha a não ter um paladar 'viciado' em doces: "Se ela pega um brigadeiro em festa, dá uma mordida e devolve", relatou a influenciadora.

O que dizem os especialistas?

Apesar da defesa da influenciadora, o assunto é delicado e exige cautela. Nutricionistas explicam que o whey protein até pode ser indicado para crianças, mas apenas em casos muito específicos, como seletividade alimentar severa ou baixo peso, e sempre com um cálculo rigoroso feito por profissionais. Não é algo para ser dado por conta própria só porque os pais treinam.