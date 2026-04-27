LARGOU O VERBO

Casa do Patrão: Boninho dá bronca em participantes antes da estreia: ‘A gente não brinca’

Criador do reality deu instruções para os participantes

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:15

Reality de Boninho é apresentado por Leandro Hassum Crédito: Divulgação | Record

O novo reality de Boninho, Casa do Patrão, mal começou e já tem rendido polêmicas. Nesta segunda-feira (27), o criador do reality, deu bronca nos bastidores antes mesmo da estreia oficial.

O criador do programa chamou atenção dos confinados por causa do uso de microfones. “Senhores, microfone na cintura!”, avisou Boninho.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Boninho ainda advertiu a participante Sheila durante sua apresentação. “Atenção, senhora, acabou o papo. A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, ressaltou.

Em seguida, Sheila correu para o sofá e brincou com a situação. “Tomei esporro que até gelei”, comentou Sheila, que disse ter ficado nervosa após a bronca.

Ainda hoje, o elenco participou de uma brincadeira da dança das cadeiras que valia prêmios em dinheiro.

O criador do reality ainda advertiu bagunça, e o que os participantes deveriam explorar apenas a sala e estariam mexendo no restante da casa.