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Casa do Patrão: Boninho dá bronca em participantes antes da estreia: ‘A gente não brinca’

Criador do reality deu instruções para os participantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:15

Reality de Boninho é apresentado por Leandro Hassum
Reality de Boninho é apresentado por Leandro Hassum Crédito: Divulgação | Record

O novo reality de Boninho, Casa do Patrão, mal começou e já tem rendido polêmicas. Nesta segunda-feira (27), o criador do reality, deu bronca nos bastidores antes mesmo da estreia oficial.

O criador do programa chamou atenção dos confinados por causa do uso de microfones. “Senhores, microfone na cintura!”, avisou Boninho.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

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Boninho ainda advertiu a participante Sheila durante sua apresentação. “Atenção, senhora, acabou o papo. A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, ressaltou.

Em seguida, Sheila correu para o sofá e brincou com a situação. “Tomei esporro que até gelei”, comentou Sheila, que disse ter ficado nervosa após a bronca.

Ainda hoje, o elenco participou de uma brincadeira da dança das cadeiras que valia prêmios em dinheiro.

O criador do reality ainda advertiu bagunça, e o que os participantes deveriam explorar apenas a sala e estariam mexendo no restante da casa.

Casa do Patrão estreia oficialmente hoje, às 22h30, na Record. No entanto, os participantes já entraram na casa e o reality já pode ser acompanhado ao vivo no Disney Plus.

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Boninho Casa do Patrão

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