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Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe: 'Maior orgulho'

Aos 14 anos, o jovem atleta recebeu homenagens dos pais após vitória

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:08

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe Crédito: Reprodução/Instagram

O domingo (26) foi de muita adrenalina e emoção para a família Scooby-Piovani. Dom, o primogênito do ex-casal, provou que o surfe não é apenas um hobby, mas uma carreira promissora que está apenas começando. Disputando o prestigiado Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, o jovem de 14 anos subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria sub-14, na Praia de Itaúna, o 'Maracanã do Surfe' brasileiro.

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A vitória foi acompanhada de perto pelo pai, o surfista Pedro Scooby, que não escondeu o orgulho ao ver o filho seguir seus passos. Nas redes sociais, Scooby confessou que faltavam palavras para descrever a sensação de ver o primeiro título do herdeiro no mar, lembrando que Dom também já colecionava troféus no skate durante a infância. "Parabéns, meu filho!", vibrou o atleta.

Mesmo à distância, Luana Piovani não ficou de fora da comemoração. Atualmente em Capri, na Itália, a atriz usou seus perfis oficiais para exaltar a conquista do filho mais velho. "O maior orgulho da minha vida", declarou ela, fazendo questão de marcar o menino e o ex-marido na publicação.