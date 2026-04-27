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Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe: 'Maior orgulho'

Aos 14 anos, o jovem atleta recebeu homenagens dos pais após vitória

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:08

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe
Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe Crédito: Reprodução/Instagram

O domingo (26) foi de muita adrenalina e emoção para a família Scooby-Piovani. Dom, o primogênito do ex-casal, provou que o surfe não é apenas um hobby, mas uma carreira promissora que está apenas começando. Disputando o prestigiado Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, o jovem de 14 anos subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria sub-14, na Praia de Itaúna, o 'Maracanã do Surfe' brasileiro.

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Instagram
Dom Piovani Vianna vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Instagram
Luana Piovani comemora vitória do filho em campeonato de surfe por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Instagram
Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Instagram
Luana Piovani e o filho Dom por Reprodução
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Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe por Reprodução/Instagram

A vitória foi acompanhada de perto pelo pai, o surfista Pedro Scooby, que não escondeu o orgulho ao ver o filho seguir seus passos. Nas redes sociais, Scooby confessou que faltavam palavras para descrever a sensação de ver o primeiro título do herdeiro no mar, lembrando que Dom também já colecionava troféus no skate durante a infância. "Parabéns, meu filho!", vibrou o atleta.

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Mesmo à distância, Luana Piovani não ficou de fora da comemoração. Atualmente em Capri, na Itália, a atriz usou seus perfis oficiais para exaltar a conquista do filho mais velho. "O maior orgulho da minha vida", declarou ela, fazendo questão de marcar o menino e o ex-marido na publicação.

Dom, por sua vez, demonstrou maturidade ao agradecer o apoio fundamental que recebe para seguir no esporte. "Obrigado, pai, por toda a motivação e por acreditar em mim", escreveu o novo campeão do surfe nacional.  

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Campeonato Pedro Scooby Luana Piovani Surf dom Piovani Vianna Surfe

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