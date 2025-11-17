Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pedro Scooby responde após desabafo de Luana Piovani sobre criação dos filhos

Atriz afirmou que se sente “mãe solo” de duas crianças; surfista rebate, elogia a ex e detalha rotina familiar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:36

Scooby rebate fala de Luana Piovani e diz que busca presença equilibrada na criação dos filhos
Scooby rebate fala de Luana e diz que busca presença equilibrada na criação dos filhos Crédito: Reprodução

A relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby voltou ao centro das discussões nas redes após mais uma polêmica. Nos últimos dias, a atriz fez novas declarações sobre a divisão da rotina com os filhos e sobre o impacto financeiro da criação das crianças, reacendendo um debate antigo entre os dois.

Vivendo em Portugal desde 2019, Luana divide o dia a dia com os gêmeos Bem e Liz, enquanto Dom, o filho mais velho, mora com o surfista no Rio de Janeiro. Em entrevista recente, ela afirmou que a pensão recebida “não cobre” as despesas mensais dos pequenos e que essa diferença segue em disputa na Justiça.

Atriz Luana Piovani

Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução
Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Rede Social
Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução
Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução

“Eu me sinto mãe solo de duas crianças. Já me senti mãe solo de três… O pai dos meus filhos paga pensão alimentícia, porém de valor bem inferior ao gasto que eu tenho”, disse. Para Luana, ser mãe solo significa lidar “com a responsabilidade total sobre a criação dos filhos, urgências que acontecem e que alguém tem que resolver”. Ela destacou ainda que a mudança para Portugal foi decidida em conjunto: “Eu não peguei meus filhos e trouxe sozinha”.

A resposta de Pedro Scooby

Após a repercussão, Scooby voltou a falar sobre o assunto e deu sua versão sobre o arranjo familiar. Segundo ele, a convivência é dividida de forma equilibrada, apesar da distância.

Leia mais

Com saída de Rita Batista, Cátia Fonseca entra no radar da Globo para o É de Casa

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

“As crianças são três… O Dom mora comigo no Rio. A gente vai tentando fazer o máximo pra estar próximo deles”, explicou. O surfista também afirmou que os filhos passam longos períodos com ele no Brasil e que viaja a Portugal com frequência para acompanhá-los.

Mesmo diante das divergências, Scooby fez questão de elogiar a ex-mulher. “Eu acho ela uma ótima mãe.”

O atleta acrescentou que os dois mantêm diálogo constante para organizar a rotina das crianças. “A gente está sempre se falando”, finalizou.

Leia mais

Imagem - Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana

Imagem - Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Imagem - João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

Tags:

Pedro Scooby Luana Piovani

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Por que Sonia Abrão não quis aparecer no documentário do Caso Eloá na Netflix

Por que Sonia Abrão não quis aparecer no documentário do Caso Eloá na Netflix
Imagem - Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

MAIS LIDAS

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
01

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Imagem - O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano
02

O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
04

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil