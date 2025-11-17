POLÊMICA

Pedro Scooby responde após desabafo de Luana Piovani sobre criação dos filhos

Atriz afirmou que se sente “mãe solo” de duas crianças; surfista rebate, elogia a ex e detalha rotina familiar

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:36

Scooby rebate fala de Luana e diz que busca presença equilibrada na criação dos filhos Crédito: Reprodução

A relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby voltou ao centro das discussões nas redes após mais uma polêmica. Nos últimos dias, a atriz fez novas declarações sobre a divisão da rotina com os filhos e sobre o impacto financeiro da criação das crianças, reacendendo um debate antigo entre os dois.

Vivendo em Portugal desde 2019, Luana divide o dia a dia com os gêmeos Bem e Liz, enquanto Dom, o filho mais velho, mora com o surfista no Rio de Janeiro. Em entrevista recente, ela afirmou que a pensão recebida “não cobre” as despesas mensais dos pequenos e que essa diferença segue em disputa na Justiça.

“Eu me sinto mãe solo de duas crianças. Já me senti mãe solo de três… O pai dos meus filhos paga pensão alimentícia, porém de valor bem inferior ao gasto que eu tenho”, disse. Para Luana, ser mãe solo significa lidar “com a responsabilidade total sobre a criação dos filhos, urgências que acontecem e que alguém tem que resolver”. Ela destacou ainda que a mudança para Portugal foi decidida em conjunto: “Eu não peguei meus filhos e trouxe sozinha”.

A resposta de Pedro Scooby

Após a repercussão, Scooby voltou a falar sobre o assunto e deu sua versão sobre o arranjo familiar. Segundo ele, a convivência é dividida de forma equilibrada, apesar da distância.

“As crianças são três… O Dom mora comigo no Rio. A gente vai tentando fazer o máximo pra estar próximo deles”, explicou. O surfista também afirmou que os filhos passam longos períodos com ele no Brasil e que viaja a Portugal com frequência para acompanhá-los.

Mesmo diante das divergências, Scooby fez questão de elogiar a ex-mulher. “Eu acho ela uma ótima mãe.”