Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Escolhas feitas com coragem e estratégia começam a render frutos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15:00

Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana entre 12 e 18 de janeiro traz um chamado claro para agir com consciência quando o assunto é dinheiro. Não se trata de impulsividade, mas de assumir riscos calculados, daqueles que já vinham sendo pensados há muito tempo. Para três signos, o esforço acumulado começa a se transformar em oportunidades concretas, abrindo caminhos para ganhos, novos projetos e maior segurança financeira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: Esta é a semana em que ideias antigas finalmente ganham espaço para sair do papel. Um passo importante pode ser dado rumo à independência financeira, seja por meio de um projeto, investimento ou decisão estratégica. O que parecia arriscado agora faz sentido.

Dica cósmica: Confie no planejamento que você já fez e pare de adiar o primeiro passo.

Capricórnio: O dinheiro começa a fluir quando você se permite sair um pouco do óbvio. Novas formas de ganhar, investir ou organizar recursos aparecem quando você aceita mudar a abordagem. Esta semana favorece decisões ousadas, mas bem pensadas.

Dica cósmica: Nem todo crescimento vem pelo caminho tradicional.

Aquário: Oportunidades financeiras surgem de maneiras inesperadas. Um convite, ideia ou sinal pode parecer fora do plano inicial, mas carrega grande potencial. Quanto mais flexível você for, maiores as chances de sucesso.

Dica cósmica: Escute sua intuição antes de descartar algo diferente.