Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Escolhas feitas com coragem e estratégia começam a render frutos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana entre 12 e 18 de janeiro traz um chamado claro para agir com consciência quando o assunto é dinheiro. Não se trata de impulsividade, mas de assumir riscos calculados, daqueles que já vinham sendo pensados há muito tempo. Para três signos, o esforço acumulado começa a se transformar em oportunidades concretas, abrindo caminhos para ganhos, novos projetos e maior segurança financeira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Imagem - 2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

Imagem - Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Sagitário: Esta é a semana em que ideias antigas finalmente ganham espaço para sair do papel. Um passo importante pode ser dado rumo à independência financeira, seja por meio de um projeto, investimento ou decisão estratégica. O que parecia arriscado agora faz sentido.

Dica cósmica: Confie no planejamento que você já fez e pare de adiar o primeiro passo.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: O dinheiro começa a fluir quando você se permite sair um pouco do óbvio. Novas formas de ganhar, investir ou organizar recursos aparecem quando você aceita mudar a abordagem. Esta semana favorece decisões ousadas, mas bem pensadas.

Dica cósmica: Nem todo crescimento vem pelo caminho tradicional.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário: Oportunidades financeiras surgem de maneiras inesperadas. Um convite, ideia ou sinal pode parecer fora do plano inicial, mas carrega grande potencial. Quanto mais flexível você for, maiores as chances de sucesso.

Dica cósmica: Escute sua intuição antes de descartar algo diferente.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Dinheiro Sagitário Capricórnio Aquário Finanças Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quando começa o BBB 26; confira datas e horários

Quando começa o BBB 26; confira datas e horários
Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)
Imagem - Descubra a multa de R$ 195 e que dá 5 pontos na carteira por um erro que quase todo motorista comete

Descubra a multa de R$ 195 e que dá 5 pontos na carteira por um erro que quase todo motorista comete

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa