Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Depois de um longo período de provas, frustrações e esperas silenciosas, esta semana marca um ponto de virada emocional para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:00

A semana de 12 a 18 de janeiro traz uma sensação clara de encerramento emocional. Depois de um longo período de dúvidas, testes e esperas silenciosas, algumas relações finalmente começam a se alinhar. Não é sobre pressa, mas sobre entendimento. Para cinco signos, o amor deixa de parecer distante e passa a mostrar sinais concretos de avanço, amadurecimento e escolhas mais conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Esta semana pede um novo olhar sobre o amor. Situações que antes pareciam confusas ganham clareza, permitindo decisões mais maduras. Pode ser um recomeço, um encontro marcante ou a percepção de que algo precisa mudar para evoluir. O passado deixa de limitar e passa a ensinar.

Dica cósmica: Não tenha medo de seguir em frente sem carregar antigas culpas.

Câncer: A sensação de espera começa a se dissolver. Relações ganham movimento, conversas importantes finalmente acontecem e respostas surgem quando você menos espera. Tudo o que parecia travado começa a fluir com mais naturalidade.

Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, ele trabalhou a seu favor.

Escorpião: Chegou o momento de falar com clareza e firmeza. Esta semana favorece posicionamentos honestos e escolhas que libertam. Seja para aprofundar um vínculo ou encerrar algo desgastante, você encontra coragem para agir.

Dica cósmica: Silenciar demais também é uma forma de se afastar do que deseja.

Leão: Um novo fôlego emocional começa agora. A vida amorosa ganha leveza, possibilidades e mais autenticidade. Novos encontros ou reconexões surgem quando você decide não se moldar às expectativas alheias.

Dica cósmica: Seja fiel a quem você é, mesmo que isso mude o rumo da história.

Virgem: Um ciclo chega ao fim de forma definitiva, abrindo espaço para compromissos mais sólidos. Esta semana traz maturidade emocional e a sensação de estar pronto para algo verdadeiro. O amor deixa de ser dúvida e passa a ser escolha.

Dica cósmica: Confiança nasce quando você reconhece o quanto já evoluiu.