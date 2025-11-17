Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com saída de Rita Batista, Cátia Fonseca entra no radar da Globo para o É de Casa

Rita troca o matinal pela novela das seis, enquanto executivos veem em Cátia a força que o programa busca

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:51

Rita deixa o É de Casa; Cátia vira nome forte, mas Globo ainda não confirma
Rita deixa o É de Casa; Cátia vira nome forte, mas Globo ainda não confirma Crédito: Reprodução

A despedida de Rita Batista do É de Casa movimentou as manhãs da Globo e reabriu uma discussão antiga nos bastidores: quem deve assumir o lugar dela no time dos sábados? A emissora confirma que a jornalista deixou o matinal para estrelar a novela das seis, A Nobreza do Amor, mas evita falar em futuras substituições. Ainda assim, um nome dispara como favorito: Cátia Fonseca.

Rita anunciou a saída ao vivo no último sábado (16). Emocionada, contou que está se preparando para seu primeiro papel fixo na dramaturgia, numa história ambientada nos anos 20, no interior do Rio Grande do Norte. A Globo, em nota, classificou o momento como “renovação de formatos” e celebrou os três anos dela no É de Casa.

A movimentação reacendeu ajustes que a emissora vem fazendo desde o início de 2025, quando encurtou o programa e reorganizou quadros como o Bem Estar, agora dividido entre Thelma Assis e Maria Beltrão.

Rita Batista

Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo
Rita Batista por Divulgação TV Globo
Engels por Engels Miranda/divulgação
Sobrado Rita Batista por Gabriela Daltro / Divulgação
Rita Batista por Engels Miranda/divulgação
A jornalista Rita Batista por divulgação
Rita Batista por Arisson Marinho/CORREIO
Rita Batista lançou o livro A Vida é Um Presente por Divulgação/Ygor Yusiasu
Rita Batista por Manoella Mello/Globo
Rita batista por Manoella Mello
Rita Batista por Reprodução
Aos 46 anos, Rita Batista pretende ter um segundo filho por Reprodução
1 de 12
Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo

E é justamente nessa costura interna que o nome de Cátia volta a ganhar corpo. A apresentadora deixou a Band em junho e, desde então, mantém negociações abertas com a Globo. Colunas especializadas afirmam que as conversas estão avançadas e incluem um espaço no É de Casa, além de possíveis projetos no GNT. O ponto-chave, segundo rumores, é a força comercial da apresentadora em São Paulo, mercado que a Globo tem mirado com atenção.

Vale lembrar que não há anúncio oficial quanto a contratação da apresentadora. Pessoas próximas a Cátia afirmam que ainda não houve convite formal, e a Globo mantém silêncio absoluto sobre qualquer substituição direta.

Cátia Fonseca

Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Reprodução
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Cátia Fonseca – Deixou a Band e agora vai encarar o ritmo na Globo por Reprodução
Catia Fonseca comandou programa da band por sete anos por Reprodução | Facebook
Cátia Fonseca apresentava "O Melhor da Tarde' na Band por Reprodução
Cátia Fonseca apresenta o "Melhor da Tarde" na Band por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
Cátia Fonseca por Reprodução

Nos bastidores, porém, há quem veja nela a peça ideal com a experiência ao vivo, o apelo com o público paulistano e o título nada discreto de “rainha dos merchans”.

Por ora, o que está definido é que Rita Batista sai para focar na novela; o É de Casa passa por ajustes; e Cátia segue na lista de nomes fortes para 2026, embora sem confirmação.

Leia mais

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Imagem - Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

Imagem - Clima tenso? Belo deixa gravações da novela e público especula

Clima tenso? Belo deixa gravações da novela e público especula

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Quer se mudar pra lá? A cidade que conquistou a liderança qualidade de vida e conforto no país

Quer se mudar pra lá? A cidade que conquistou a liderança qualidade de vida e conforto no país
Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
02

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai