NOVA CONTRATAÇÃO

Com saída de Rita Batista, Cátia Fonseca entra no radar da Globo para o É de Casa

Rita troca o matinal pela novela das seis, enquanto executivos veem em Cátia a força que o programa busca

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:51

Rita deixa o É de Casa; Cátia vira nome forte, mas Globo ainda não confirma Crédito: Reprodução

A despedida de Rita Batista do É de Casa movimentou as manhãs da Globo e reabriu uma discussão antiga nos bastidores: quem deve assumir o lugar dela no time dos sábados? A emissora confirma que a jornalista deixou o matinal para estrelar a novela das seis, A Nobreza do Amor, mas evita falar em futuras substituições. Ainda assim, um nome dispara como favorito: Cátia Fonseca.

Rita anunciou a saída ao vivo no último sábado (16). Emocionada, contou que está se preparando para seu primeiro papel fixo na dramaturgia, numa história ambientada nos anos 20, no interior do Rio Grande do Norte. A Globo, em nota, classificou o momento como “renovação de formatos” e celebrou os três anos dela no É de Casa.

A movimentação reacendeu ajustes que a emissora vem fazendo desde o início de 2025, quando encurtou o programa e reorganizou quadros como o Bem Estar, agora dividido entre Thelma Assis e Maria Beltrão.

E é justamente nessa costura interna que o nome de Cátia volta a ganhar corpo. A apresentadora deixou a Band em junho e, desde então, mantém negociações abertas com a Globo. Colunas especializadas afirmam que as conversas estão avançadas e incluem um espaço no É de Casa, além de possíveis projetos no GNT. O ponto-chave, segundo rumores, é a força comercial da apresentadora em São Paulo, mercado que a Globo tem mirado com atenção.

Vale lembrar que não há anúncio oficial quanto a contratação da apresentadora. Pessoas próximas a Cátia afirmam que ainda não houve convite formal, e a Globo mantém silêncio absoluto sobre qualquer substituição direta.

Nos bastidores, porém, há quem veja nela a peça ideal com a experiência ao vivo, o apelo com o público paulistano e o título nada discreto de “rainha dos merchans”.