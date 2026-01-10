Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste sábado (10 de janeiro) manda recados de proteção para 3 signos: se afaste de desgastes desnecessários

Sábado favorece decisões conscientes, fortalecimento emocional e afastamento de desgastes desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O dia 10 de janeiro chega com uma vibração de proteção silenciosa e direcionamento espiritual. O Anjo da Guarda atua hoje ajudando a organizar pensamentos, fortalecer limites e trazer mais clareza diante de situações que pedem postura firme. Três signos recebem recados especiais neste sábado, com orientações voltadas ao equilíbrio emocional e à confiança nas próprias escolhas.

Áries

O recado espiritual para Áries fala sobre controle da impulsividade. Hoje, agir com calma será mais poderoso do que reagir no impulso. O Anjo da Guarda pede atenção às palavras e às decisões rápidas demais. Há proteção no caminho, mas ela se manifesta quando você escolhe pensar antes de avançar. O dia favorece ajustes em relações e conversas que exigem maturidade.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Touro

Para Touro, a energia do dia traz segurança emocional e estabilidade. O Anjo da Guarda atua afastando inseguranças ligadas ao futuro e lembrando que você já construiu mais do que imagina. Confie no que está ao seu alcance agora. Evite carregar responsabilidades que não são suas. O sábado pede autocuidado e respeito aos próprios limites.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Gêmeos

Gêmeos recebe um recado ligado à clareza mental. O Anjo da Guarda ajuda a organizar ideias e a cortar distrações que atrapalham decisões importantes. Hoje, menos é mais. Priorizar o essencial será fundamental para não desperdiçar energia. O dia favorece diálogos sinceros e escolhas alinhadas ao que você realmente sente.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Mensagem do dia

Proteção também é saber parar, escolher com consciência e respeitar o próprio ritmo. Quando você age com verdade, o caminho se ajusta e a energia certa encontra você.

