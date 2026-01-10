Anjo da Guarda deste sábado (10 de janeiro) manda recados de proteção para 3 signos: se afaste de desgastes desnecessários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 00:30
O dia 10 de janeiro chega com uma vibração de proteção silenciosa e direcionamento espiritual. O Anjo da Guarda atua hoje ajudando a organizar pensamentos, fortalecer limites e trazer mais clareza diante de situações que pedem postura firme. Três signos recebem recados especiais neste sábado, com orientações voltadas ao equilíbrio emocional e à confiança nas próprias escolhas.
Áries
O recado espiritual para Áries fala sobre controle da impulsividade. Hoje, agir com calma será mais poderoso do que reagir no impulso. O Anjo da Guarda pede atenção às palavras e às decisões rápidas demais. Há proteção no caminho, mas ela se manifesta quando você escolhe pensar antes de avançar. O dia favorece ajustes em relações e conversas que exigem maturidade.
Touro
Para Touro, a energia do dia traz segurança emocional e estabilidade. O Anjo da Guarda atua afastando inseguranças ligadas ao futuro e lembrando que você já construiu mais do que imagina. Confie no que está ao seu alcance agora. Evite carregar responsabilidades que não são suas. O sábado pede autocuidado e respeito aos próprios limites.
Gêmeos
Gêmeos recebe um recado ligado à clareza mental. O Anjo da Guarda ajuda a organizar ideias e a cortar distrações que atrapalham decisões importantes. Hoje, menos é mais. Priorizar o essencial será fundamental para não desperdiçar energia. O dia favorece diálogos sinceros e escolhas alinhadas ao que você realmente sente.
Mensagem do dia
Proteção também é saber parar, escolher com consciência e respeitar o próprio ritmo. Quando você age com verdade, o caminho se ajusta e a energia certa encontra você.