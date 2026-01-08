ASTROLOGIA

Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Encontros intensos, desejo fora do controle e sentimentos difíceis de esconder marcam os próximos dias

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:38

Uma energia forte e envolvente toma conta do céu e acende paixões que fogem do controle racional. Não é romance morno nem interesse passageiro, é atração intensa, química imediata e vontade de estar perto o tempo todo. Para três signos, o período pode trazer um amor arrebatador, daqueles que viram a rotina de cabeça para baixo.

Áries

Áries entra em um ciclo de desejo intenso e impulsivo. A paixão surge de forma rápida, avassaladora e difícil de ignorar. Pode ser alguém novo ou uma pessoa que já existia, mas agora desperta sentimentos muito mais profundos. O desafio será equilibrar emoção e atitude, sem se perder na pressa ou no excesso.

Leão

Para Leão, a paixão vem carregada de magnetismo e entrega emocional. O signo se sente desejado, admirado e envolvido por alguém que mexe com o ego e com o coração ao mesmo tempo. Há clima de romance intenso, gestos grandiosos e conexões que deixam marcas. O período favorece viver o amor sem medo, mas com consciência.

Escorpião

Escorpião vive a forma mais profunda dessa energia. A paixão aqui é visceral, transformadora e cheia de intensidade emocional e física. Pode haver ciúme, entrega total e sensação de ligação impossível de explicar. O céu pede cuidado para não confundir controle com amor, mas indica experiências marcantes e inesquecíveis.

