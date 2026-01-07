ASTROLOGIA

Verdade vem à tona: Gêmeos, Virgem e mais um signo viverão momento de revelações, descobertas e decisões inadiáveis

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:37

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Os próximos dias carregam uma energia de exposição e esclarecimento. Informações ocultas, sentimentos guardados e situações mal resolvidas tendem a emergir de forma direta. Não é um período confortável, mas é necessário. Três signos sentem esse impacto com mais intensidade e precisam estar preparados para lidar com a verdade, mesmo quando ela exige mudanças.

Gêmeos

Gêmeos pode descobrir algo que muda completamente sua percepção sobre uma pessoa ou situação. Conversas reveladoras, mensagens ou atitudes inesperadas trazem clareza, ainda que causem choque inicial. O momento pede maturidade emocional para separar o que é ilusão do que é real e tomar decisões mais conscientes.

Virgem

Para Virgem, a verdade surge ligada a trabalho, rotina ou responsabilidades assumidas em excesso. Algo que vinha sendo empurrado com esforço finalmente se mostra insustentável. O signo é levado a reconhecer limites e reorganizar prioridades, mesmo que isso signifique admitir que algo precisa mudar agora.

Escorpião

Escorpião enfrenta revelações no campo emocional. Sentimentos escondidos, segredos ou intenções mal esclarecidas vêm à tona, exigindo posicionamento firme. Apesar da intensidade, o momento favorece libertação e fechamento de ciclos que já vinham causando desgaste interno.

