Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Forte ruptura: Libra, Câncer e mais 2 signos vão mudar o rumo da própria história

Movimento astrológico provoca virada interna, quebra de padrões herdados e decisões que redefinem futuro emocional, profissional e familiar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:17

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Um tema forte atravessa o céu dos próximos dias, a quebra de lealdades invisíveis. São acordos silenciosos feitos com o passado, com a família, com dores antigas ou com versões antigas de si mesmo. Para quatro signos, esse ciclo não permite mais seguir repetindo histórias que não nasceram do próprio desejo. A sensação pode ser desconfortável no início, mas o resultado é libertador.

Leia mais

Imagem - 'Maldição da Mega-Sena' ou coincidência? Mortes trágicas e golpes marcam histórias dos vencedores do prêmio

'Maldição da Mega-Sena' ou coincidência? Mortes trágicas e golpes marcam histórias dos vencedores do prêmio

Imagem - Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Imagem - Sorte muda de lado: Universo indica virada poderosa para Touro, Peixes e mais um signo em janeiro

Sorte muda de lado: Universo indica virada poderosa para Touro, Peixes e mais um signo em janeiro

Áries

Áries rompe com expectativas que nunca foram suas. O signo percebe que vinha sustentando decisões por impulso ou por necessidade de provar algo a alguém. Agora, a energia muda. Há coragem para dizer não, abandonar disputas desnecessárias e escolher caminhos mais alinhados com o que realmente quer viver. Essa virada afeta trabalho e relações pessoais, trazendo uma autonomia que não depende mais de validação externa.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Câncer

Câncer quebra um pacto emocional antigo. O signo vinha carregando responsabilidades afetivas que não lhe pertenciam, seja na família, seja em relações amorosas. O céu pede maturidade emocional e limites claros. Há uma decisão importante ligada ao passado, alguém ou algo precisa ser deixado para trás para que o presente finalmente avance. A mudança começa por dentro, mas impacta toda a estrutura de vida.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Libra

Libra encerra ciclos de concessão excessiva. O signo percebe que o preço de agradar sempre foi alto demais. A energia agora favorece posicionamento, escolhas firmes e até rupturas necessárias. Relações desequilibradas, acordos injustos ou caminhos profissionais que não respeitam seus valores entram em revisão. O desconforto inicial abre espaço para relações mais verdadeiras e parcerias mais justas.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Escorpião rompe com uma versão antiga de si mesmo. O signo vinha sustentando uma identidade que já não comporta quem ele se tornou. O céu traz clareza para mudar de rota, inovar e ousar de forma consciente. Decisões ligadas a carreira, propósito e estilo de vida ganham força. É um ponto de virada que pode causar estranhamento nos outros, mas traz profundo alinhamento interno.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Mensagem final

Esse não é um ciclo de pequenas mudanças. Para esses quatro signos, o céu fala de libertação real. Romper pactos invisíveis dói, mas continuar preso a eles dói ainda mais. O universo não cobra sacrifício, cobra verdade. E quem escolhe a própria verdade muda o destino.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026
Imagem - A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso
Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus