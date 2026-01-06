VAI SER PUXADO

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Ano exige maturidade, coragem e desapego, mas prepara terreno para crescimento sólido e viradas importantes

Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O ano de 2026 não será leve para alguns signos do zodíaco. A previsão indica um período de testes intensos, com desafios que exigem responsabilidade emocional, paciência e escolhas difíceis. Em comum, esses signos passarão por situações que tiram da zona de conforto, mas que também funcionam como um empurrão necessário para amadurecer, se fortalecer e construir algo mais consistente no longo prazo.

Áries

Os desafios começam cedo para Áries. A entrada de Saturno no signo em fevereiro impõe limites, cobranças e uma sensação de que tudo anda mais devagar. Impulsos precisam ser controlados, decisões exigem planejamento e responsabilidade. Apesar do incômodo inicial, o período ensina disciplina e constância. O crescimento vem justamente da insistência, mesmo quando o progresso parece lento.

Leão

Leão vive um ano de limpeza emocional e estrutural. O Nodo Sul no signo indica despedidas inevitáveis, sejam de pessoas, relações ou padrões que já não fazem sentido. O universo testa a capacidade de desapego e maturidade. Embora os cortes doam, eles abrem espaço para algo maior. A partir do segundo semestre, com a chegada de Júpiter, oportunidades, reconhecimento e expansão começam a surgir como recompensa pelas escolhas difíceis feitas antes.

Libra

Libra enfrenta 2026 como um ano de decisões sérias. A oposição de Saturno traz desafios nos relacionamentos, nas responsabilidades e nos compromissos assumidos. Não será possível agradar todo mundo ou adiar escolhas importantes. O período pede firmeza, posicionamento e coragem para sustentar decisões. Cada obstáculo enfrentado fortalece a autonomia e prepara o signo para uma fase mais equilibrada adiante.

Aquário

Aquário atravessa um dos ciclos mais transformadores da vida. O trânsito de Plutão pelo signo, somado a eventos astrológicos importantes ao longo do ano, provoca mudanças profundas na identidade, nos vínculos e na forma de se posicionar no mundo. O processo pode parecer intenso e até desgastante, mas resulta em amadurecimento, autoconhecimento e fortalecimento interno. Aquário sai desse período mais consciente dos próprios limites e mais confiante.

