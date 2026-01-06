Sorte muda de lado: Universo indica virada poderosa para Touro, Peixes e mais um signo em janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:30
A energia do momento indica uma virada clara no fluxo da sorte. Para alguns signos, o que parecia travado começa a andar, trazendo respostas, alívio e sensação de justiça. Nada acontece de forma aleatória. A recompensa chega justamente para quem aguentou firme quando tudo parecia parado.
Touro
Touro começa a colher resultados de escolhas difíceis feitas nos últimos meses. A sorte muda de lado principalmente em assuntos ligados a dinheiro, trabalho e estabilidade. Algo que demorou mais do que o esperado finalmente se resolve. O céu mostra que a paciência taurina não foi em vão. O período favorece acordos, pagamentos e oportunidades que trazem segurança.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Virgem
Virgem sente a vida destravar aos poucos, mas de forma consistente. A sorte aparece em detalhes que fazem grande diferença. Conversas que antes não avançavam ganham clareza, e decisões antigas começam a render frutos. O alívio vem acompanhado de mais confiança. O céu reconhece o esforço silencioso e a disciplina mantida mesmo em fases de incerteza.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Peixes
Para Peixes, a sorte muda no campo emocional e espiritual. O signo, que enfrentou confusão, dúvidas e cansaço emocional, começa a receber respostas claras. Pessoas, situações e sentimentos se organizam. O que não fazia sentido se encerra, e o que é verdadeiro permanece. A recompensa vem como paz e direção.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
A sorte escolhe quem teve paciência sem perder a própria essência. O que chega agora não é presente do acaso, é retorno do que foi sustentado com fé, esforço e maturidade.