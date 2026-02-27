Acesse sua conta
Breno é escolhido na dinâmica do Exilado e vai morar fora da casa no BBB 26

Brother é o último a permanecer na dinâmica e passa a viver isolado na área externa da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 23:17

Breno é escolhido para a dinâmica do Exilado Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite desta sexta-feira (27) foi marcada por mais uma reviravolta no Big Brother Brasil 26. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o início da dinâmica inédita chamada “O Exilado”, que definiu quem deixaria o convívio tradicional da casa.

Breno (BBB 26)

Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Breno (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Breno (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Breno (anjo) por Divulgação
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 14
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo

Na ação, os participantes foram sendo poupados até que apenas um restasse. Breno acabou sobrando na dinâmica e, com isso, foi oficialmente exilado. A partir de agora, o brother terá que morar na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

“Hoje, alguém vai sobrar. Vai começar a dinâmica O Exilado. Uma pessoa vai ter que morar no exílio. Quem será?”, anunciou Tadeu antes do desfecho.

