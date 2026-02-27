Breno é escolhido na dinâmica do Exilado e vai morar fora da casa no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 23:17
A noite desta sexta-feira (27) foi marcada por mais uma reviravolta no Big Brother Brasil 26. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o início da dinâmica inédita chamada “O Exilado”, que definiu quem deixaria o convívio tradicional da casa.
Breno (BBB 26)
Na ação, os participantes foram sendo poupados até que apenas um restasse. Breno acabou sobrando na dinâmica e, com isso, foi oficialmente exilado. A partir de agora, o brother terá que morar na área externa da casa mais vigiada do Brasil.
“Hoje, alguém vai sobrar. Vai começar a dinâmica O Exilado. Uma pessoa vai ter que morar no exílio. Quem será?”, anunciou Tadeu antes do desfecho.