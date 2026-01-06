ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça (6 de janeiro) alerta 2 signos: bênção financeira trará grande alívio

Recado espiritual fala de alívio, oportunidades e reorganização da vida material

Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 00:30

Momento é de prosperidade e ganhar dinheiro Crédito: Imagem criada por IA

O Anjo da Guarda do dia 6 de janeiro traz uma energia positiva ligada ao dinheiro e à estabilidade. Para dois signos, o início de 2026 começa com sinais claros de melhora financeira, seja por oportunidades inesperadas, seja pela sensação de que as contas e preocupações começam a se organizar. O recado não fala de sorte imediata, mas de recompensa por escolhas mais conscientes.

Áries

Para Áries, a bênção financeira vem através da constância. O Anjo da Guarda indica que esforços feitos em silêncio começam a dar retorno. Pode ser um dinheiro que entra, uma dívida que se resolve ou uma chance de ganho mais estável. O conselho é manter os pés no chão e evitar gastos impulsivos para que essa fase se sustente.

Capricórnio

O Anjo da Guarda mostra que Capricórnio entra em um ciclo de reorganização material importante. O que antes parecia travado começa a andar. Propostas, acordos ou soluções práticas surgem para aliviar a pressão financeira. A mensagem é clara: confiar no próprio planejamento e não carregar o peso sozinho fará toda a diferença.

Mensagem do dia