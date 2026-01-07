Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro: entenda a complicação que afetou a saúde de Isabel Veloso após transplante

Influenciadora de 19 anos está internada na UTI e foi diagnosticada com a condição após passar por um transplante de medula óssea

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:31

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Internada desde o dia 4 de dezembro, a influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, enfrenta uma nova e delicada etapa do tratamento de saúde. Ela foi diagnosticada com Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), uma complicação possível após o transplante de medula óssea, realizado em outubro de 2025.

A informação foi compartilhada pelo pai da jovem, Joelson Veloso, que relatou nas redes sociais a angústia da família diante da espera por respostas médicas e da instabilidade do quadro clínico. Segundo ele, o período tem sido marcado por incertezas, decisões difíceis ao longo do tratamento e sentimentos de apreensão diante das possíveis consequências do transplante.

Isabel passou pelo procedimento como parte do tratamento oncológico iniciado ainda na adolescência, quando foi diagnosticada, aos 15 anos, com Linfoma de Hodgkin. No transplante mais recente, o próprio pai foi o doador da medula óssea.

Isabel Veloso

Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 19
Isabel Veloso por Reprodução

O que é a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro

De acordo com a Associação Brasileira de Câncer do Sangue, o transplante de medula óssea é uma das principais opções terapêuticas para doenças hematológicas, como linfomas e leucemias. Nos transplantes alogênicos, quando as células vêm de um doador, existe o risco de desenvolvimento da DECH.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pai de Isabel Veloso celebra avanço da filha, internada na UTI há mais de um mês: ‘Coração cheio de gratidão’

Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'

Pai de Isabel Veloso emociona ao resgatar fotos da infância da filha internada na UTI; veja

Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

A doença ocorre quando as células de defesa do doador, principalmente os linfócitos, passam a reconhecer o organismo do receptor como estranho e iniciam um ataque contra seus tecidos e órgãos. Trata-se de uma reação imunológica que pode atingir diferentes partes do corpo.

Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTI

Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTI por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso com o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Instagram
Pai de Isabel Veloso relembra fotos Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTIantigas de filha internada na UTI por Reprodução/Redes Sociais
Stories do pai de Isabel Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso passou mal e teve que ser internada por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 8
Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Redes Sociais

Entre os órgãos mais afetados estão a pele, fígado, olhos, boca, unhas, cabelos e região genital, sendo a pele o local de acometimento mais frequente. A incidência da DECH varia entre 40% e 70%, dependendo de fatores como tipo de transplante e compatibilidade entre doador e receptor.

O risco tende a ser menor quando o doador é aparentado, como no caso de Isabel, mas ainda assim a complicação pode ocorrer. Já em transplantes com doadores não aparentados, especialmente de bancos internacionais, a chance e a gravidade costumam ser maiores.

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação da influencer em UTI

Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação de mais de um mês da influencer em UTI por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso e a irmã por Reprodução/Redes Sociais
Irmã de Isabel Veloso desabafa na web por Reprodução/Redes Sociais
Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Stories do pai de Isabel Veloso por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Isabel Veloso ganha festa de 1 ano por Reprodução
Isabel Veloso e marido Lucas Borba por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 8
Irmã de Isabel Veloso desabafa em meio à internação de mais de um mês da influencer em UTI por Reprodução/Redes Sociais

A DECH pode se manifestar de forma aguda, geralmente nos primeiros 100 dias após o transplante, ou evoluir para a forma crônica, que surge mais tardiamente. Mesmo quadros inicialmente leves exigem acompanhamento rigoroso, já que podem se agravar ao longo do tempo e demandar tratamento especializado em centros de referência, como o Hospital 9 de Julho.

Apesar da gravidade do quadro, a família mantém a confiança na recuperação de Isabel e segue acompanhando de perto cada etapa do tratamento, sustentada pela fé e pela expectativa de melhora.

Tags:

Isabel Veloso

Mais recentes

Imagem - Detox para limpar o fígado no início do ano é mais fácil do que você pensa; veja como fazer

Detox para limpar o fígado no início do ano é mais fácil do que você pensa; veja como fazer
Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
Imagem - Dez quartos, cinema e sala de jogos: conheça a mansão de R$ 9 milhões de Deborah Secco em Orlando

Dez quartos, cinema e sala de jogos: conheça a mansão de R$ 9 milhões de Deborah Secco em Orlando

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
01

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026
02

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões