Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'

Família enfrenta rotina intensa no hospital enquanto influenciadora segue em estado grave na UTI

  Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:20

Priscila e Miriam Kiekow são irmã e mãe de Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

A internação prolongada de Isabel Veloso tem impactado profundamente toda a família. Nesta segunda-feira (5), Priscila Kiekow, irmã da influenciadora, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sincero sobre o momento difícil que vivem desde que Isabel foi internada na UTI.

Em uma foto ao lado da mãe, Miriam Kiekow, Priscila falou sobre o desgaste emocional e físico causado pela longa espera por notícias positivas. "União, apoio e cansaço misturado com força. Na dor compartilhada, a presença uma da outra é o principal suporte", escreveu.

A publicação revelou um pouco da rotina silenciosa e exaustiva enfrentada pelos familiares da influenciadora, que está internada há mais de um mês no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), em estado grave.

Nos últimos dias, o marido de Isabel, Lucas Borbas, também fez questão de destacar publicamente o papel fundamental da sogra durante o tratamento da filha. Segundo ele, Miriam deixou trabalho, rotina e compromissos pessoais para permanecer ao lado de Isabel durante todo o período de internação.

"Ela largou tudo pela segunda vez. Saiu do emprego, deixou contas, rotina, tudo para estar com a filha", afirmou Lucas. O empresário ressaltou que a sogra faz isso longe dos holofotes e sem buscar reconhecimento. "Isso não é texto bonito, não é foto. São atitudes", completou.

Isabel enfrenta complicações severas após um transplante de medula óssea realizado em outubro, procedimento que teve o próprio pai como doador. A jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, após anos de tratamento, anunciou a remissão da doença em maio de 2025, contrariando prognósticos médicos.

Mesmo diante do cenário delicado, a família segue unida, sustentada pela fé e pelo apoio mútuo, enquanto Isabel luta diariamente pela recuperação.

Uti Câncer Isabel Veloso

