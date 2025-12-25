MELHORA

Isabel Veloso é extubada após 3 semanas na UTI: 'Milagre!'

Influenciadora está internada em Curitiba desde 27 de novembro e precisou ser entubada com problemas respiratórios

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17:05

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

O Natal foi de boas notícias para a família de Isabel Veloso! Após 21 dias intubada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital em Curitiba, a influenciadora de 19 anos foi extubada. De acordo com familiares, a jovem apresentou evolução significativa no quadro clínico nesta quinta-feira (25).

O pai de Isabel, Joelson Veloso, celebrou o que chamou de "milagre" através das redes sociais. A menina, que foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, vive um período delicado de saúde e precisou ser hospitalizada ao apresentar altos níveis de magnésio e problemas respiratórios. "Nossa princesa está acordada", informou o pai da famosa ao anunciar extubação.

Evolução do quadro de Isabel

Diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático desde 2021, Isabel Veloso foi internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, em 27 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, porém, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia e, então, foi entubada.

No último dia 15, o marido de Isabel, Lucas Borbas, informou que a influenciadora estava sedada e estável e, mais recentemente, ele veio à público pedir orações pela melhora da amada. Em seguida, ele convocou uma campanha para doação urgente de sangue para a companheira.