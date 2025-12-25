VEJA FOTOS

Filho de Thiaguinho e Carol Peixinho, Bento encanta web em seu primeiro Natal: 'Cada dia mais lindo'

O menino de 4 meses de idade recebeu uma chuva de elogios em foto ao lado de árvore natalina

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:02

Veja como foi o primeiro Natal de Carol Peixinho e Thiaguinho com o filho Bento Crédito: Reprodução

O cantor Thiaguinho e a esposa Carol Peixinho celebraram o primeiro Natal ao lado do filho Bento, de apenas 4 meses, na noite desta quarta-feira (24). Nas redes sociais, o casal compartilhou imagens da data especial, com os três reunidos ao lado de uma árvore natalina. O rostinho do pequeno encantou a web e recebeu uma série de elogios carinhosos.

O recém-nascido está com uma roupinha branca nas fotos, enquanto Thaiguinho veste verde e Carol vermelho, cores típicas do Natal. Nas fotos é a baiana quem segura o filho e o pagodeiro abraça a família sorridente. "Que presentão de Natal". "Bento está cada dia mais lindo". "Que família maravilhosa". Esses foram alguns dos comentários dos fãs no post.

