Filho de Thiaguinho e Carol Peixinho, Bento encanta web em seu primeiro Natal: 'Cada dia mais lindo'

O menino de 4 meses de idade recebeu uma chuva de elogios em foto ao lado de árvore natalina

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:02

Veja como foi o primeiro Natal de Carol Peixinho e Thiaguinho com o filho Bento
Veja como foi o primeiro Natal de Carol Peixinho e Thiaguinho com o filho Bento Crédito: Reprodução

O cantor Thiaguinho e a esposa Carol Peixinho celebraram o primeiro Natal ao lado do filho Bento, de apenas 4 meses, na noite desta quarta-feira (24). Nas redes sociais, o casal compartilhou imagens da data especial, com os três reunidos ao lado de uma árvore natalina. O rostinho do pequeno encantou a web e recebeu uma série de elogios carinhosos. 

O recém-nascido está com uma roupinha branca nas fotos, enquanto Thaiguinho veste verde e Carol vermelho, cores típicas do Natal. Nas fotos é a baiana quem segura o filho e o pagodeiro abraça a família sorridente. "Que presentão de Natal". "Bento está cada dia mais lindo". "Que família maravilhosa". Esses foram alguns dos comentários dos fãs no post. 

Carol Peixinho, Thiaguinho e Bento

Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho, Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução
Thiaguinho e Carol Peixinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Arquivo pessoal/Instagram
Divulgação por Carol Peixinho conta que colhe frutos do BBB até hoje
1 de 18
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução

Os famosos deixaram uma mensagem especial sobre o momento: “Nosso primeiro Natal como família e com o nosso maior presente: Bento. Que o amor que nasceu aqui hoje seja sempre o nosso norte. Desejamos um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras, com saúde, união, fé e muito amor! ?✨?Que o Menino Jesus possa nascer no coração de todos!”.

