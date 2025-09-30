Acesse sua conta
Carol Peixinho encanta web com primeiro banho de sol do filho Bento

Filho da baiana com Thiaguinho veio ao mundo no último dia 19

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:27

Thiaguinho e Carol Peixinho
Thiaguinho e Carol Peixinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Carol Peixinho encantou os seguidores nesta segunda-feira (29) ao compartilhar um novo registro do seu filho Bento, fruto da sua relação com o cantor Thiaguinho. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora baiano mostrou o pezinho do bebê aparece aproveitando seu primeiro banho de sol. Bento veio ao mundo no último dia 19 e tem arrancado elogios dos fãs do casal com sua fofura e beleza. 

Após se tornar mãe, Peixinho tem partilhado com o público como tem sido a adaptação com a chegada herdeiro, explicando sobre a alimentação, detalhes da decoração da casa e as delícias e desafios de criar uma criança. Recém nascido, o menino já um sucesso nas redes sociais!

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Carol e Thiaguinho vivem juntos desde 2021 e anunciaram a gravidez em março deste ano por Reprodução
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/Redes Sociais
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha
Carol Peixinho surpreende ao mostrar movimentos do filho na barriga por Reprodução
Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
1 de 9
Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho por Reprodução/@estudio_thalitacastanha

"Bento é a coisa mais linda dessa vida. Estamos muito apaixonados, cada dia mais. Ele é muito fofo, muito tranquilo. É uma bênção (…) Com ele, nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito”, escreveram Carol e Thiaguinho em post recente nas redes sociais.

Veja a foto do primeiro banho de sol de Bento:

Primeiro banho de sol de Bento, filho de Carol Peixinho e Thiaguinho
Primeiro banho de sol de Bento, filho de Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Tags:

Maternidade

