FOFURA

Carol Peixinho encanta web com primeiro banho de sol do filho Bento

Filho da baiana com Thiaguinho veio ao mundo no último dia 19

Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:27

Thiaguinho e Carol Peixinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Carol Peixinho encantou os seguidores nesta segunda-feira (29) ao compartilhar um novo registro do seu filho Bento, fruto da sua relação com o cantor Thiaguinho. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora baiano mostrou o pezinho do bebê aparece aproveitando seu primeiro banho de sol. Bento veio ao mundo no último dia 19 e tem arrancado elogios dos fãs do casal com sua fofura e beleza.

Após se tornar mãe, Peixinho tem partilhado com o público como tem sido a adaptação com a chegada herdeiro, explicando sobre a alimentação, detalhes da decoração da casa e as delícias e desafios de criar uma criança. Recém nascido, o menino já um sucesso nas redes sociais!

Nasce primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho 1 de 9

"Bento é a coisa mais linda dessa vida. Estamos muito apaixonados, cada dia mais. Ele é muito fofo, muito tranquilo. É uma bênção (…) Com ele, nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito”, escreveram Carol e Thiaguinho em post recente nas redes sociais.

Veja a foto do primeiro banho de sol de Bento: