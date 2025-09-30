ENTENDA O CASO

Ex-pastor que pregou 'cura gay' por 20 anos vive casamento com outro homem: 'Fui vítima'

Casado e com filhos, acreditou estar “curado”, mas decidiu abandonar a farsa

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:00

Sergio Viula pregava pela 'cura gay' Crédito: Reprodução

Durante quase duas décadas, o professor e ex-pastor evangélico Sergio Viula, 56 anos, defendeu e praticou a chamada “cura gay” dentro da igreja. Ele acreditava que sua própria homossexualidade havia sido “transformada” após a conversão ao evangelismo ainda na adolescência. Casou-se com uma mulher, teve dois filhos e passou a dar testemunhos sobre sua suposta mudança. As informações são do UOL.

Sergio cresceu em ambiente religioso, batizado e com primeira comunhão feita, mas desde cedo ouviu que relações entre homens eram pecado. Aos 15 anos, influenciado por colegas evangélicos no trabalho, migrou para o meio neopentecostal, onde encontrou um discurso mais direto do que o da missa católica. A homossexualidade, para a igreja, era algo a ser abandonado, e ele passou a acreditar que a fé poderia suprir suas dúvidas.

A virada aconteceu no início dos anos 2000, durante uma viagem de trabalho para Singapura. Lá, Sergio se envolveu com um homem e voltou com a sensação de que a “bolha” em que vivia havia sido rompida. Um ano depois, contou o caso à esposa. A crise resultou em separação temporária, reconciliação e, por fim, na decisão de deixar o casamento e a igreja.

Ele passou a se declarar publicamente gay, abandonou o ministério e iniciou um processo de denúncia contra práticas de conversão sexual. Criou um blog e começou a escrever sobre o tema, alertando para os riscos da chamada “cura gay”, que considera uma violência contra pessoas vulneráveis.