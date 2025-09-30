Acesse sua conta
Ex-pastor que pregou 'cura gay' por 20 anos vive casamento com outro homem: 'Fui vítima'

Casado e com filhos, acreditou estar “curado”, mas decidiu abandonar a farsa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:00

Sergio Viula pregava pela 'cura gay'
Sergio Viula pregava pela 'cura gay' Crédito: Reprodução

Durante quase duas décadas, o professor e ex-pastor evangélico Sergio Viula, 56 anos, defendeu e praticou a chamada “cura gay” dentro da igreja. Ele acreditava que sua própria homossexualidade havia sido “transformada” após a conversão ao evangelismo ainda na adolescência. Casou-se com uma mulher, teve dois filhos e passou a dar testemunhos sobre sua suposta mudança. As informações são do UOL.

Sergio cresceu em ambiente religioso, batizado e com primeira comunhão feita, mas desde cedo ouviu que relações entre homens eram pecado. Aos 15 anos, influenciado por colegas evangélicos no trabalho, migrou para o meio neopentecostal, onde encontrou um discurso mais direto do que o da missa católica. A homossexualidade, para a igreja, era algo a ser abandonado, e ele passou a acreditar que a fé poderia suprir suas dúvidas.

A virada aconteceu no início dos anos 2000, durante uma viagem de trabalho para Singapura. Lá, Sergio se envolveu com um homem e voltou com a sensação de que a “bolha” em que vivia havia sido rompida. Um ano depois, contou o caso à esposa. A crise resultou em separação temporária, reconciliação e, por fim, na decisão de deixar o casamento e a igreja.

Ele passou a se declarar publicamente gay, abandonou o ministério e iniciou um processo de denúncia contra práticas de conversão sexual. Criou um blog e começou a escrever sobre o tema, alertando para os riscos da chamada “cura gay”, que considera uma violência contra pessoas vulneráveis.

“Não sinto culpa porque estava reproduzindo uma coisa na qual eu acreditei veementemente. Fui uma vítima do sistema e reproduzi o sistema. Mas, se tem uma coisa que eu posso dizer, é a seguinte: a cura gay é mentira. E eu fui besta de acreditar e reproduzir”, afirmou.

Tags:

Sergio Viula

