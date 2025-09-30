Acesse sua conta
Chocado, pai se recusa a acreditar que filho morreu em acidente com avião cheio de cocaína

Morte aconteceu em Alagoas; Ray contou acreditar que o filho estivesse vivo na África do Sul

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:47

Timothy Clark
Timothy Clark Crédito: Reprodução

Um caso chocou a Austrália e o Brasil nas últimas semanas: o de Ray Clark, morador de Melbourne, que descobriu pela imprensa britânica a morte do filho, Timothy James Clark, de 46 anos. O australiano foi identificado como a vítima de um acidente aéreo em Coruripe, litoral sul de Alagoas, no último dia 14.

Timothy Clark por Reprodução

Em entrevista ao jornal Daily Mail, Ray contou acreditar que o filho estivesse vivo na África do Sul. “Tenho um filho chamado Tim, mas ele está na África do Sul. Ele tem licença de piloto, mas não voa, só de aprendiz. Não sabia de nada. Imaginei que as autoridades me informariam. Provavelmente há muitos Tim Clarks por aí”, disse, surpreso.

A identidade de Timothy foi confirmada por documentos encontrados nos destroços. No avião, segundo a Polícia Militar, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cocaína, além de alimentos importados e equipamentos improvisados para reabastecimento em voo, o que reforça a suspeita de tráfico internacional de drogas investigada pela Polícia Federal.

Apesar da gravidade do caso, o que mais chamou atenção foi a descoberta tardia do pai, que só soube da morte do filho ao ser procurado por repórteres, acreditando, a princípio, se tratar apenas de um homônimo.

Tags:

Avião Acidente de Avião Timothy Clark

