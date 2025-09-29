Acesse sua conta
Sem ligar para críticas, Romário fez cirurgia bariátrica ao bater 80kg e gerou polêmica

Ex-jogador contou detalhes do procedimento, pouco conhecido do público, e revelou o impacto em sua vida pessoal e na saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:00

Romário
Romário Crédito: Reprodução

Muita gente não sabe, mas Romário, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, já passou por uma cirurgia bariátrica. O procedimento, realizado em 2016, não é tão lembrado pelo público.

Na época, a decisão surpreendeu porque Romário já não era mais atleta. Ele havia se aposentado oficialmente em 2009, no América-RJ, e se dedicava à vida pública, chegando ao Senado Federal em 2015. Mesmo longe dos gramados, enfrentava sérias complicações de saúde, que o levaram a considerar a intervenção cirúrgica.

Romário por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica

O resultado veio rápido. Em pouco mais de um mês, Romário relatou ter perdido cerca de 10kg, número que depois chegou a 18kg conforme entrevistas concedidas. Apesar disso, o motivo da cirurgia não foi a busca pelo emagrecimento. Ele contou que o diabetes tipo 2 estava em estágio avançado, com a glicemia chegando a 480 mg/dL, quadro que chegou a comprometer sua visão e até sua vida íntima.

Segundo o ex-atacante, a cirurgia foi uma versão chamada “metabólica”, indicada em casos específicos para controle do diabetes. Ainda assim, o tema gerou polêmica. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade divulgou um comunicado oficial reforçando que, à época, havia poucas evidências científicas de longo prazo sobre a eficácia e segurança dessa técnica.

Mesmo com a controvérsia, Romário se recuperou bem e seguiu ativo na política e no esporte como dirigente. A experiência, pouco conhecida de grande parte dos torcedores, ajuda a lançar luz sobre uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, mostra o quanto a vida de um ídolo pode ser marcada por desafios fora dos gramados.

Bariátrica Cirurgia Esporte Futebol Esportes Romário

