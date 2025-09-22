Acesse sua conta
Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Emocionado, craque fez questão de agradecê-la publicamente

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:59

O gesto simples ficou guardado na memória do craque. Anos depois, já consagrado mundialmente, Ronaldo relembrou a história em entrevistas e fez questão de agradecer publicamente pela generosidade que recebeu na infância.

A repercussão levou à redescoberta de Edna, que foi localizada por uma rádio portuguesa. O reencontro foi marcado por emoção e, em clima de gratidão, Ronaldo expressou o desejo de recebê-la em sua casa. A lembrança reforça a ideia de que pequenos atos de bondade podem atravessar décadas e transformar histórias de vida.

