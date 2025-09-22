EMOÇÃO

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Emocionado, craque fez questão de agradecê-la publicamente

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:59

Reprodução Crédito: Edna dava hambúrgueres pra CR7

Muito antes da fama, quando ainda sonhava em ser jogador em Lisboa, Cristiano Ronaldo vivia dias de aperto. Sem dinheiro, ele recorria a um McDonald’s próximo de onde morava. Lá, uma funcionária chamada Edna costumava oferecer hambúrgueres de graça para o menino franzino que mais tarde se tornaria um dos maiores nomes do futebol.

O gesto simples ficou guardado na memória do craque. Anos depois, já consagrado mundialmente, Ronaldo relembrou a história em entrevistas e fez questão de agradecer publicamente pela generosidade que recebeu na infância.

