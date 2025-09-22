NOVA ESTAÇÃO

Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Nova estação do ano começa neste dia 22 de setembro

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:30

Crédito: Imagem gerada por IA

No dia 22 de setembro, às 15h19, começa a primavera, estação marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, simbolizando harmonia, renovação e crescimento. É o período em que a natureza desperta: campos florescem, animais se multiplicam e sementes rompem o solo, trazendo cores, formas e aromas variados.

É o momento de renovar, se abrir para novas experiências e olhar para dentro, entendendo os ciclos que regem nossa vida, assim como antigos povos pagãos faziam ao celebrar o equinócio.

Se o inverno nos convida à introspecção, a primavera desperta vitalidade e prazer. Símbolos como ovos e coelhos lembram fertilidade e renascimento, tradições que influenciaram até a Páscoa. Aproveitar essa energia pode transformar o dia a dia e trazer leveza para corpo e mente.

Cinco rituais para sentir a primavera:

Banho de cheiro

Misture calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa em água morna, amassando as ervas até colorir a água. Coe e derrame do pescoço para baixo após o banho. O resto pode ir para a terra como adubo, levando gratidão e renovação.

Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa 1 de 13

Ovos coloridos

Cozidos e pintados, os ovos representam fertilidade e prosperidade. Além de decorar, podem ser oferecidos à Terra ou consumidos, mantendo a tradição viva.

Ovos cozidos coloridos 1 de 8

Plantando sementes

Plante novas sementes, literais ou simbólicas, junto com intenções escritas em papel. Escolha lavanda ou alecrim e enterre junto. À medida que os brotos surgem, o que você deseja ver florescer na vida também cresce.

Lavanda 1 de 10

Guirlandas de flores

Flores em casa trazem a energia da estação. Amarelas estimulam disposição e foco, roxas e rosas promovem harmonia, brancas oferecem serenidade e vermelhas despertam o amor.

Guirlanda de flores 1 de 8

Ponche de frutas

Frutas da estação, como abacaxi, acerola, amora, coco, jabuticaba, laranja, manga, maracujá, melancia, melão e pitanga, representam fertilidade e abundância. Prepare um ponche refrescante e sinta a energia da primavera se espalhar.