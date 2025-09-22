Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Nova estação do ano começa neste dia 22 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:30

Descubra como expandir sua coleção de flor-de-maio sem sair de casa
  Crédito: Imagem gerada por IA

No dia 22 de setembro, às 15h19, começa a primavera, estação marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, simbolizando harmonia, renovação e crescimento. É o período em que a natureza desperta: campos florescem, animais se multiplicam e sementes rompem o solo, trazendo cores, formas e aromas variados.

É o momento de renovar, se abrir para novas experiências e olhar para dentro, entendendo os ciclos que regem nossa vida, assim como antigos povos pagãos faziam ao celebrar o equinócio.

Se o inverno nos convida à introspecção, a primavera desperta vitalidade e prazer. Símbolos como ovos e coelhos lembram fertilidade e renascimento, tradições que influenciaram até a Páscoa. Aproveitar essa energia pode transformar o dia a dia e trazer leveza para corpo e mente.

Cinco rituais para sentir a primavera:

Banho de cheiro

Misture calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa em água morna, amassando as ervas até colorir a água. Coe e derrame do pescoço para baixo após o banho. O resto pode ir para a terra como adubo, levando gratidão e renovação.

Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa

Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
1 de 13
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução

Ovos coloridos

Cozidos e pintados, os ovos representam fertilidade e prosperidade. Além de decorar, podem ser oferecidos à Terra ou consumidos, mantendo a tradição viva.

Ovos cozidos coloridos

Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
Ovos cozidos coloridos por Reprodução
1 de 8
Ovos cozidos coloridos por Reprodução

Plantando sementes

Plante novas sementes, literais ou simbólicas, junto com intenções escritas em papel. Escolha lavanda ou alecrim e enterre junto. À medida que os brotos surgem, o que você deseja ver florescer na vida também cresce.

Lavanda

Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
Lavanda por Shutterstock
1 de 10
Lavanda por Shutterstock

Guirlandas de flores

Flores em casa trazem a energia da estação. Amarelas estimulam disposição e foco, roxas e rosas promovem harmonia, brancas oferecem serenidade e vermelhas despertam o amor.

Guirlanda de flores

Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
Guirlanda de flores por Reprodução
1 de 8
Guirlanda de flores por Reprodução

Ponche de frutas

Frutas da estação, como abacaxi, acerola, amora, coco, jabuticaba, laranja, manga, maracujá, melancia, melão e pitanga, representam fertilidade e abundância. Prepare um ponche refrescante e sinta a energia da primavera se espalhar.

Ponche de frutas

Ponche de frutas por Reprodução
Ponche de frutas por Reprodução
Ponche de frutas por Reprodução
Ponche de frutas por Reprodução
Ponche de frutas por Reprodução
1 de 5
Ponche de frutas por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
Imagem - Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado

Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado
Imagem - Ex-reality! Descubra quem é o rapaz flagrado agarrado a Cariúcha

Ex-reality! Descubra quem é o rapaz flagrado agarrado a Cariúcha

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas
03

Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas

Imagem - Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado
04

Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado