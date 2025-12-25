Acesse sua conta
Globo exibirá comédia natalina inédita com Lázaro Ramos na noite desta quinta (25 de dezembro)

Comédia familiar vai ao ar em horário nobre e aposta em mensagem sobre união e recomeços

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17:23

O Primeiro Natal do Mundo
O Primeiro Natal do Mundo Crédito: Reprodução

A Globo exibe nesta quarta-feira (25) o filme nacional O Primeiro Natal do Mundo, logo após a novela Três Graças, às 22h25. A produção brasileira, lançada originalmente em 2023, chega à TV aberta em horário nobre como parte de um acordo inédito entre a emissora e a Amazon Prime Video.

Protagonizado por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, o longa aposta em humor e emoção para discutir o valor do Natal, da convivência familiar e da capacidade de recomeçar. O filme foi um dos títulos nacionais mais assistidos da plataforma de streaming no ano de seu lançamento.

Na trama, acompanhamos a família Pinheiro Lima. Pepê é um professor viúvo que vive com as duas filhas e vê sua rotina mudar ao se casar com Tina, uma chef de cozinha divorciada e mãe de dois filhos. O que seria apenas o primeiro Natal juntos se transforma em caos quando uma das crianças faz um pedido inesperado, que o Natal simplesmente desapareça.

A partir daí, o filme constrói um mundo em que ninguém conhece o Natal. Sem a data, as pessoas perdem não apenas tradições e pequenos prazeres, mas também a capacidade de valorizar união, perdão e novos começos. Diante desse cenário, a família embarca em uma aventura para recriar o feriado e resgatar seu verdadeiro significado.

Além de Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, o elenco conta com Fabiana Karla, Rafael Infante, Stella Miranda, Igor Jansen, Yasmin Londouik, Theo Matos e Valen Gaspar. A direção é assinada por Susana Garcia e Gigi Soares, com roteiro de Alessandra Ruiz, Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Leandro Soares e Júlia Lordello.

A exibição de O Primeiro Natal do Mundo marca mais um movimento da Globo ao apostar em filmes nacionais de temática natalina e reforça a estratégia de levar ao público da TV aberta produções recentes que tiveram bom desempenho no streaming.

