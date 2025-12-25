DORAMA

Beijo Explosivo: veja quando estreia o 14º e último episódio do dorama na Netflix

Capítulo final chega após uma temporada marcada por mentiras, desgaste emocional e decisões que não podem mais ser adiadas

Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:33

Beijo Explosivo Crédito: Reprodução

O dorama Beijo Explosivo chega ao fim nesta quinta-feira (25) com a estreia do 14º e último episódio no catálogo da Netflix. O capítulo final encerra uma trajetória marcada por conflitos emocionais, identidades falsas e escolhas que passaram a cobrar um preço alto da protagonista.

Ao longo da temporada, Da-rim sustentou uma farsa que se tornou cada vez mais difícil de manter. O desgaste emocional se intensificou nos episódios recentes, especialmente após os acontecimentos da viagem da equipe e o impacto do noivado de Ji-hyeok. A relação entre os dois entrou em um impasse, alternando momentos de proximidade e afastamento, até chegar a um ponto em que não há mais espaço para adiamentos.

No ambiente da Mother TF, o clima também mudou. As tensões pessoais e profissionais se acumulam, os diálogos ficam mais contidos e o silêncio passa a carregar significados. A narrativa deixa claro que as consequências das escolhas feitas ao longo da trama são inevitáveis, preparando o terreno para um encerramento mais direto e emocionalmente consistente.

O episódio final deve conduzir a história para a resolução dos conflitos centrais, com a verdade vindo à tona de forma definitiva. A expectativa é de que a série priorize conversas francas e decisões finais, sem apostar em reviravoltas abruptas, mas focando no fechamento dos arcos construídos desde o início.