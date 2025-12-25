Acesse sua conta
Beijo Explosivo: veja quando estreia o 14º e último episódio do dorama na Netflix

Capítulo final chega após uma temporada marcada por mentiras, desgaste emocional e decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:33

Beijo Explosivo
Beijo Explosivo Crédito: Reprodução

O dorama Beijo Explosivo chega ao fim nesta quinta-feira (25) com a estreia do 14º e último episódio no catálogo da Netflix. O capítulo final encerra uma trajetória marcada por conflitos emocionais, identidades falsas e escolhas que passaram a cobrar um preço alto da protagonista.

Beijo Explosivo

Beijo Explosivo por Reprodução
Beijo Explosivo por Reprodução
Beijo Explosivo por Reprodução
Beijo Explosivo por Reprodução
Beijo Explosivo por Reprodução
Beijo Explosivo por Reprodução
1 de 6
Beijo Explosivo por Reprodução

Ao longo da temporada, Da-rim sustentou uma farsa que se tornou cada vez mais difícil de manter. O desgaste emocional se intensificou nos episódios recentes, especialmente após os acontecimentos da viagem da equipe e o impacto do noivado de Ji-hyeok. A relação entre os dois entrou em um impasse, alternando momentos de proximidade e afastamento, até chegar a um ponto em que não há mais espaço para adiamentos.

No ambiente da Mother TF, o clima também mudou. As tensões pessoais e profissionais se acumulam, os diálogos ficam mais contidos e o silêncio passa a carregar significados. A narrativa deixa claro que as consequências das escolhas feitas ao longo da trama são inevitáveis, preparando o terreno para um encerramento mais direto e emocionalmente consistente.

O episódio final deve conduzir a história para a resolução dos conflitos centrais, com a verdade vindo à tona de forma definitiva. A expectativa é de que a série priorize conversas francas e decisões finais, sem apostar em reviravoltas abruptas, mas focando no fechamento dos arcos construídos desde o início.

O último episódio de Beijo Explosivo estreia na quinta-feira (25), às 5h da manhã, no catálogo brasileiro da Netflix. A série conta com 14 episódios, disponibilizados ao longo do mês de dezembro, e se despede consolidando o tom emocional que marcou toda a temporada.

