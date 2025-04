ENTRETENIMENTO

“Se a Vida Te Der Tangerinas” e outros doramas para explorar a Ilha de Jeju

Montamos uma lista com produções ambientadas no famoso destino turístico sul-coreano

Publicado em 24 de abril de 2025 às 05:38

Se a vida te der tangerinas Crédito: Netflix

Não são poucas as vezes em que Jeju aparece como pano de fundo para histórias de amor, reencontros e descobertas pessoais. A ilha, localizada a cerca de 450 km ao sul de Seul, é a maior da Coreia do Sul. Formada por atividade vulcânica, abriga o Monte Hallasan, o pico mais alto do país, com 1.950 metros de altitude, e reúne trilhas, praias, cavernas de lava e plantações de tangerina. >

A cultura local também se destaca, especialmente pelas haenyeo, mulheres mergulhadoras que coletam frutos do mar em mergulhos livres, uma tradição que remonta a séculos. Esses elementos naturais e culturais fazem de Jeju um cenário ideal para narrativas que exploram temas de introspecção, reconexão com as raízes e contrastes entre o urbano e o rural. É o caso de Se a Vida Te Der Tangerinas (título original: 폭싹 속았수다), dorama protagonizado por IU e Park Bo-gum, lançado em março na Netflix, que rapidamente conquistou o público global com sua narrativa sensível e ambientação deslumbrante. >

Ilha de Jeju Crédito: Shutterstock

A produção acompanha a vida de Oh Ae-soon, uma jovem sonhadora e rebelde, e Yang Gwan-sik, um homem reservado e determinado, ambos nascidos na década de 1950 na Ilha de Jeju. A trama se desenrola ao longo de décadas, explorando os desafios, sonhos e o romance entre os protagonistas, com a ilha servindo como um pano de fundo vívido e simbólico para suas jornadas pessoais.>

Se você quer entender por que tantos fãs sonham em pisar nesse solo coreano, uma boa ideia é começar por esta e outras séries filmadas por lá. Abaixo, selecionamos doramas que têm Jeju como cenário principal ou parcial e que ajudam a entender a vida na ilha: o ritmo mais calmo, o sotaque próprio, a cultura pesqueira e o contraste com a vida urbana da capital Seul.>

Our Blues (2022)

Onde assistir: Netflix>

Com formato de antologia, a série apresenta histórias interligadas de moradores e visitantes de Jeju, explorando temas como família, amizade e desafios pessoais.>

Warm and Cozy (2015)

Onde assistir: Viki e KOCOWA>

A trama gira em torno de uma mulher que se muda para Jeju após perder o emprego e descobrir a traição do namorado. Lá, ela conhece um chef, e juntos enfrentam os desafios de administrar um restaurante.>

Top Star Yoo Baek (2018)



Onde assistir: Viki>

Após um escândalo, um astro do entretenimento é enviado para uma vila remota em Jeju, onde precisa se adaptar à vida simples e aos costumes locais.>

The Legend of the Blue Sea (2016)



Onde assistir: Viki e Netflix>

Inspirado em uma lenda coreana, o dorama narra a história de uma sereia da era Joseon que viaja até os tempos modernos em busca de seu amor. Algumas cenas foram filmadas em Jeju, aproveitando suas paisagens costeiras.>

Welcome to Samdalri (2023)

Onde assistir: Netflix>

Uma fotógrafa de moda bem-sucedida em Seul tem sua vida abalada por um escândalo e decide retornar à sua cidade natal em Jeju, Samdalri. Lá, ela reencontra seu amigo de infância e ex-namorado, um meteorologista apaixonado por proteger sua comunidade. A história acompanha a jornada de cura e redescoberta dela em meio ao calor acolhedor de sua cidade natal e seus laços com o passado.>



