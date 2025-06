CRENÇA

Carolina Dieckmann muda de nome com base na Numerologia e explica: 'Incompreendida'

Atriz anunciou mudança nesta quinta (26); Google já atualizou informação

Elis Freire

Publicado em 26 de junho de 2025 às 19:37

Carolina Dieckmann anunciou que agora se chama Carolina Dieckmmann (com dois M´s). Essa decisão por uma mudança sutil do nome artístico foi tomada com base na Numerologia, já que a atriz contou que foi alertada que o nome anterior poderia estar trazendo uma "trava na comunicação" para sua vida.>

De acordo com a Numerologia, o nome "Carolina Dieckmann" tinha o 3 como "número de expressão" e agora com um "M" a mais, este número é o 7. De acordo com a crença, o 7 pode levar a uma comunicação mais reservada e seletiva, além de menos confusa e exposta. >

Nas redes sociais, a loira explicou que a mudança está relacionada com um alinhamento a esse momento da sua vida e rebateu os críticos que não entenderam a decisão. "Eu acho que cada um acredita no que quiser, quem achar bobagem pode achar, mas o que importa é que eu sinto. Eu estou muito satisfeita de encontrado isso e ter feito essa mudança", garantiu. >

Sobre a "trava", ela explicou que ao ouvir o conselho do porquê mudar o nome, ela entendeu que tinha tudo a ver com que ela enfrenta no cotidiano. "Não é uma trava na vida, no meu caso a trava veio na comunicação e isso pode estar dificultando coisas que eu digo e o que tem sido dita por mim. E isso tem tudo a ver; eu já me senti muito incompreendida", disse em vídeo compartilhado no Instagram.>