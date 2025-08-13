Acesse sua conta
Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

As inscrições serão abertas em 1º de setembro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:18

A
Eletricista da Cemig Crédito: Divulgação/CEMIG

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) anunciou a abertura de concurso público para preencher 150 vagas no cargo de eletricista com nível médio. As inscrições serão abertas em 1º de setembro deste ano no site da Fundep Concursos. O salário inicial é de R$ 3.332,24, com adicional de periculosidade de R$ 999,67, além de plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e/ou vale-refeição.

A prova objetiva, prevista para 23 de novembro de 2025, terá 35 questões de língua portuguesa, leitura e comunicação, e conhecimentos gerais. A seleção também terá avaliação pré-admissional de saúde. As provas serão aplicadas nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha. As vagas serão para atuar em municípios das regiões Norte, Nordeste e Noroeste de Minas Gerais.

Para concorrer, o candidato precisa ter:

Ensino médio completo

CNH categoria B;

Experiência mínima de seis meses em construção, manutenção ou operação diretamente em redes ou linhas de distribuição/transmissão de concessionárias de energia elétrica;

Curso básico de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade (NR 10), válido;

Curso complementar de Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades (NR 10), válido;

Treinamento sobre trabalho em altura (NR 35), válido.

