Sebrae abre concurso com salários de até R$ 8,8 mil

Inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:32

Sebrae Goiás Crédito: Reprodução/ASN GO

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae/GO) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 23 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários são de até R$ 8,8 mil.

As inscrições podem ser feitas através deste site. A taxa de inscrição é de R$ 100 para pleitear cargos de nível médio e R$ 120 para cargos de nível superior. O prazo é até 17h do dia 25 de agosto.

Podem ter isenção na taxa aqueles comprovarem não ter condições de arcar com o pagamento, tendo com renda familiar mensal igual ou inferior a dois salários-mínimos per capita ou se for pessoa com deficiência.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira: 6 vagas imediatas para trainee; uma vaga de cadastro reserva para Analista Técnico I em Goiânia; 4 vagas de cadastro reserva para Analista Técnico 2 em Aparecida de Goiânia, Goianésia, Jataí e Porangatu; e 12 vagas de cadastro reserva para Assistente II.

A remuneração varia de R$ 4.946,76 a R$ 8.858,85. O processo seletivo estabelece três etapas para seleção: Análise Curricular e Documental, Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva e Discursiva e Defesa de Currículo (Entrevista Individual por Competências). A prova objetiva está prevista para o dia 21 de setembro. A banca examinadora é o Instituto Verbena.

