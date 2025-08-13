LEIA COMUNICADO

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Veja o que fazer caso você já tenha comprado ingressos

Fernanda Varela

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:26

Salvador Fest Crédito: Divulgação

A Salvador Produções anunciou nesta quarta-feira (13) o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet, em Salvador. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma análise criteriosa que levou em conta aumentos de custos, dificuldades logísticas e o atual cenário econômico.

Salvador Fest 1 de 9

Em comunicado oficial, a Salvador Produções diz que é "uma das maiores e mais conceituadas produtoras de eventos do país e sempre prezou pela excelência e tem como compromisso oferecer experiências à altura das expectativas do público, garantindo qualidade e entrega impecável".

Acrescenta ainda os motivos que motivaram o cancelamento da festa em 2025. "Após uma análise cuidadosa, considerando diversos fatores e dificuldades externas — como o aumento significativo nos custos de estrutura e logística, altos valores de passagens aéreas, instabilidade econômica, insegurança financeira da população e a dificuldade em captar patrocínios — comunicamos, com o coração apertado e uma dor imensurável, o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet".

A nota diz ainda que "o Salvador Fest sempre foi um evento popular, pensado para que todos pudessem participar e se divertir em um festival com megaestrutura, open bar de qualidade e grandes nomes da música local e nacional, mantendo preços mais acessíveis. No cenário atual, constatamos que não seria possível manter o padrão de entrega e qualidade que consideramos justo para vocês".

Por fim, a empresa lamenta a não realização da festa. "Tomar essa decisão não foi fácil, mas acreditamos que transparência e respeito ao nosso público são essenciais. Agradecemos profundamente a compreensão e o apoio de todos, e esperamos nos reencontrar em breve, com todas as condições necessárias para oferecer a experiência que vocês merecem".

Quem já adquiriu ingressos para o evento será reembolsado:

1. Compras realizadas pelo site

*Os reembolsos serão efetuados automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra, a partir da data a ser definida.

2. Compras realizadas em pontos físicos

*Pagamentos em dinheiro: Dirija-se ao mesmo ponto de venda onde efetuou a compra, levando os ingressos originais, para receber o reembolso do valor de face.

*Pagamentos via Pix ou cartão de crédito: O reembolso será efetuado automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra.

*Os reembolsos acontecerão após 3 dias úteis.