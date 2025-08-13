Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:26
A Salvador Produções anunciou nesta quarta-feira (13) o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet, em Salvador. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma análise criteriosa que levou em conta aumentos de custos, dificuldades logísticas e o atual cenário econômico.
Salvador Fest
Em comunicado oficial, a Salvador Produções diz que é "uma das maiores e mais conceituadas produtoras de eventos do país e sempre prezou pela excelência e tem como compromisso oferecer experiências à altura das expectativas do público, garantindo qualidade e entrega impecável".
Acrescenta ainda os motivos que motivaram o cancelamento da festa em 2025. "Após uma análise cuidadosa, considerando diversos fatores e dificuldades externas — como o aumento significativo nos custos de estrutura e logística, altos valores de passagens aéreas, instabilidade econômica, insegurança financeira da população e a dificuldade em captar patrocínios — comunicamos, com o coração apertado e uma dor imensurável, o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet".
A nota diz ainda que "o Salvador Fest sempre foi um evento popular, pensado para que todos pudessem participar e se divertir em um festival com megaestrutura, open bar de qualidade e grandes nomes da música local e nacional, mantendo preços mais acessíveis. No cenário atual, constatamos que não seria possível manter o padrão de entrega e qualidade que consideramos justo para vocês".
Por fim, a empresa lamenta a não realização da festa. "Tomar essa decisão não foi fácil, mas acreditamos que transparência e respeito ao nosso público são essenciais. Agradecemos profundamente a compreensão e o apoio de todos, e esperamos nos reencontrar em breve, com todas as condições necessárias para oferecer a experiência que vocês merecem".
Quem já adquiriu ingressos para o evento será reembolsado:
1. Compras realizadas pelo site
*Os reembolsos serão efetuados automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra, a partir da data a ser definida.
2. Compras realizadas em pontos físicos
*Pagamentos em dinheiro: Dirija-se ao mesmo ponto de venda onde efetuou a compra, levando os ingressos originais, para receber o reembolso do valor de face.
*Pagamentos via Pix ou cartão de crédito: O reembolso será efetuado automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra.
*Os reembolsos acontecerão após 3 dias úteis.
“Para os casos em que o reembolso não ocorrer de forma automática, o cliente terá o prazo de até 30 dias para efetuar a solicitação.”