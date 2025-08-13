Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Veja o que fazer caso você já tenha comprado ingressos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:26

Salvador Fest
Salvador Fest Crédito: Divulgação

A Salvador Produções anunciou nesta quarta-feira (13) o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet, em Salvador. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma análise criteriosa que levou em conta aumentos de custos, dificuldades logísticas e o atual cenário econômico.

Salvador Fest

Setores do Salvador Fest 2025 por Divulgação
Salvador Fest 2025 anuncia atrações por Divulgação
Salvador Fest 2025 anuncia atrações por Divulgação
Salvador Fest por Divulgação
.Leo Santana se irrita com fã no Salvador Fest por Redes sociais
Lilian, Jussara e Flávio - respectivamente - no Salvador Fest 2023 por Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO
Salvador Fest chega a 16ª edição por Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO
Grade do Salvador Fast por Divulgação
Mais de 20 atrações passaram pelo palco do Salvador Fest, que teve mais de 12h de música por Fotos: Betto Jr./CORREIO
1 de 9
Setores do Salvador Fest 2025 por Divulgação

Em comunicado oficial, a Salvador Produções diz que é "uma das maiores e mais conceituadas produtoras de eventos do país e sempre prezou pela excelência e tem como compromisso oferecer experiências à altura das expectativas do público, garantindo qualidade e entrega impecável".

Leia mais

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Ator de ‘Dona de Mim’ posa com namorado em Edimburgo e celebra sucesso de peça

Ator de ‘Dona de Mim’ posa com namorado em Edimburgo e celebra sucesso de peça

Imagem - Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e garante: 'Vou continuar firme'

Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e garante: 'Vou continuar firme'

Acrescenta ainda os motivos que motivaram o cancelamento da festa em 2025. "Após uma análise cuidadosa, considerando diversos fatores e dificuldades externas — como o aumento significativo nos custos de estrutura e logística, altos valores de passagens aéreas, instabilidade econômica, insegurança financeira da população e a dificuldade em captar patrocínios — comunicamos, com o coração apertado e uma dor imensurável, o cancelamento da edição 2025 do Salvador Fest, que aconteceria no dia 14 de setembro, no Wet".

A nota diz ainda que "o Salvador Fest sempre foi um evento popular, pensado para que todos pudessem participar e se divertir em um festival com megaestrutura, open bar de qualidade e grandes nomes da música local e nacional, mantendo preços mais acessíveis. No cenário atual, constatamos que não seria possível manter o padrão de entrega e qualidade que consideramos justo para vocês".

Por fim, a empresa lamenta a não realização da festa. "Tomar essa decisão não foi fácil, mas acreditamos que transparência e respeito ao nosso público são essenciais. Agradecemos profundamente a compreensão e o apoio de todos, e esperamos nos reencontrar em breve, com todas as condições necessárias para oferecer a experiência que vocês merecem".

Quem já adquiriu ingressos para o evento será reembolsado:

1. Compras realizadas pelo site

*Os reembolsos serão efetuados automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra, a partir da data a ser definida.

2. Compras realizadas em pontos físicos

*Pagamentos em dinheiro: Dirija-se ao mesmo ponto de venda onde efetuou a compra, levando os ingressos originais, para receber o reembolso do valor de face.

*Pagamentos via Pix ou cartão de crédito: O reembolso será efetuado automaticamente para o mesmo meio de pagamento utilizado na compra.

*Os reembolsos acontecerão após 3 dias úteis.

 “Para os casos em que o reembolso não ocorrer de forma automática, o cliente terá o prazo de até 30 dias para efetuar a solicitação.”

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'
Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé