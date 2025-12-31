Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:00
A virada para 2026 traz a chance de começar o ano com atitudes que favorecem equilíbrio, clareza e boas energias. Em vez de olhar apenas para o que fazer, é igualmente importante entender o que evitar logo no primeiro dia do ano para não iniciar 2026 com tensões desnecessárias.
Essas sugestões são baseadas no número do nascimento, que é uma forma simples de numerologia. Ele destaca padrões pessoais e revela quais atitudes podem bloquear sua fluidez logo no início do ano. A previsão é do site "Times of India".
Pegue apenas o dia em que você nasceu e somando os dígitos até chegar a um único número.
Exemplos:
Com esse número, veja abaixo o que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026:
Número 1
Evite discussões com pai ou figuras paternas. Energia de autoridade e liderança pode virar conflito se você começar o ano impondo demais.
Número 2
Evite falar de maneira ríspida com mãe, figuras maternas ou irmãs. Sua sensibilidade é forte, e palavras duras podem pesar o clima logo no começo do ano.
Número 3
Evite bebidas alcoólicas no primeiro dia. Isso pode reduzir sua clareza mental e começar o ano com dispersão ou excessos.
Número 4
Evite mentiras, mesmo “inofensivas”. Seu número pede transparência, e qualquer desvio pode gerar turbulências emocionais ou práticas.
Número 5
Evite atitudes impulsivas que envolvam desrespeito, especialmente com crianças, pessoas LGBTQIA+ e irmãs. A energia do dia exige leveza e consciência sobre suas ações.
Número 6
Evite pular sua rotina básica de autocuidado, especialmente banho e higiene. Para você, começar o ano “limpo” energeticamente faz muita diferença.
Número 7
Evite agressividade com animais, mesmo sem intenção direta. Seu número é sensível à energia da compaixão e qualquer ato brusco pode pesar o clima do ano.
Número 8
Evite jogos de aposta, álcool e, principalmente, desrespeitar pessoas em situação de trabalho doméstico ou vulnerabilidade. Seu número responde fortemente à ética, e o dia pede responsabilidade.
Número 9
Evite explosões de raiva ou respostas agressivas. Seu número carrega intensidade, e começar o ano irritado pode gerar um fluxo de impulsividade para os próximos meses.