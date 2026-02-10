Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Denúncia foi protocolada após mudanças no formato de cobrança das mensalidades

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:01

Planserv
Planserv é alvo de denúncia encaminhada ao TCE Crédito: Amanda Palma/CORREIO

Uma denúncia contra o aumento de mensalidades do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais, foi protocolada no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). Além dos reajustes considerados abusivos, a denúncia encaminhada ao órgão aponta para a falta de transparência na gestão do Estado e ausência de informações sobre melhorias no sistema de saúde. 

O documento foi enviado ao TCE na última quinta-feira (5) pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL). A representação questiona os efeitos da Lei Estadual nº 15.034/2025, aprovada em dezembro do ano passado, que alterou as regras de custeio do Planserv. Segundo o parlamentar, a legislação aumentou significativamente a contribuição dos beneficiários sem a apresentação de dados financeiros, estudos ou plano claro de aplicação dos novos recursos. 

Uma reportagem do CORREIO mostrou que beneficiários chegam a pagar valores 130% mais altos desde que foi estipulado um percentual fixo de 5,5% para as mensalidades. Antes disso, as contribuições variavam conforme faixas salariais e respeitavam o teto de R$ 721. Previsões do próprio governo já apontavam que apenas 30% dos beneficiários teriam redução nos valores pagos mensalmente. 

Reajustes de mensalidades do Planserv

Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 2) por Reprodução
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 1) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 1) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 2) por Reprodução
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 3) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 3) por Reprodução
1 de 6
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 2) por Reprodução

A reestruturação do Planserv também trouxe mudanças para as cobranças de dependentes. Cônjuge e companheiro(a) pagam o valor correspondente ao percentual de 50% da contribuição do titular. Enquanto os demais tipos de dependentes pagam o equivalente a 22%.

Na denúncia encaminhada ao TCE, o deputado afirma que a qualidade do Planserv vem se deteriorando desde 2015, período em que a contribuição patronal do Estado, hoje em 3,25%, foi reduzida progressivamente.  O documento cita ainda relatos de desassistência, demora no atendimento e descredenciamento de profissionais e unidades de saúde. 

Leia mais

Imagem - Professores de universidades estaduais vão entrar na Justiça contra reajustes abusivos do Planserv

Professores de universidades estaduais vão entrar na Justiça contra reajustes abusivos do Planserv

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’

Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’

A denúncia solicita a realização de auditoria no Planserv, divulgação da real situação financeira do sistema, apresentação de um plano de melhorias e apuração dos valores que teriam deixado de ser repassados ao plano desde a redução da contribuição estadual. Enquanto isso, professores das quatro universidades estaduais da Bahia se mobilizam para ingressar com ações judiciais contra os reajustes considerados abusivos.

O movimento é conduzido pelo Fórum das Associações Docentes das Universidades do Estado da Bahia (FAD), que reúne professores da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

De acordo com Karina Lima Sales, coordenadora do Fórum, o grupo está em fase de coleta de documentos para ingressar com ao menos quatro ações judiciais coletivas, sendo uma para cada universidade estadual.

Mais recentes

Imagem - Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso
Imagem - Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras
Imagem - Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval