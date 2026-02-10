CULTURA

Museu do Palácio da Aclamação é fechado em Salvador

Medida foi oficializada em publicação no Diário Oficial do Estado

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:23

Palácio da Aclamação será transformado em centro cultural Crédito: divulgação

O Governo da Bahia oficializou a extinção do Museu do Palácio da Aclamação, em Salvador, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (10). Localizado na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, o palácio foi utilizado como residência dos governadores entre 1917 e 1967.

A formalização do fim do museu é mais um passo na concessão do espaço para o Banco do Brasil, que transformará o palácio em Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que existe em diferentes cidades do país. O acordo para criação do espaço cultural foi assinado em março do ano passado. A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano.

O museu havia sido criado pelo Decreto Estadual nº 4.148, de 1990, e era vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

De acordo com a portaria publicada no DOE, o acervo museológico, histórico, artístico e documental do Museu do Palácio da Aclamação foi inventariado e teve sua destinação definida.

O conjunto de peças será distribuído entre o Museu de Arte da Bahia (MAB), o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho e a sede do IPAC, respeitando as normas técnicas museológicas, arquivísticas e de preservação do patrimônio cultural.