História tricolor: Saiba como fazer o tour pela Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) para o museu e R$ 60 (inteira) para o tour da Fonte Nova e para o tour completo

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:52

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

Imagine poder entrar no vestiário do time de coração, poder sentar no banco de reservas e conhecer mais da história do Bahia? Essa experiência existe e é destinada não só para torcedores do Esquadrão, mas para qualquer outro torcedor ou turista interessado em conhecer a Arena Fonte Nova e o Museu do Bahia. Os interessados em fazer o tour podem comprar seus ingressos pelo site oficial ou presencialmente.

O tour é vendido em três pacotes diferentes. Há opção somente para quem deseja conhecer a estrutura da Fonte Nova, para quem só quer conhecer o museu e para quem quer conhecer ambos. As visitas acontecem em dois horários (10h e 14h) de quarta a domingo, com exceção em dias de jogos, feriados e outros eventos realizados no estádio. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) para o museu e R$ 60 (inteira) para o tour da Fonte Nova e para o tour completo. Sócio do Bahia tem 50% de desconto.

De acordo com Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Bahia SAF, o tour é uma oportunidade para aproximar mais o público do clube. "Ao revisitar a história do estádio, da antiga Fonte à moderna arena, e mostrar bastidores como vestiários, zona mista e sala de imprensa, reforçamos a identidade do Bahia, valorizamos nosso patrimônio e ampliamos a conexão emocional com quem nos visita. É uma experiência que fortalece a marca e amplia nosso alcance para novos públicos", diz.

"O tour é uma imersão em tudo aquilo que faz o Bahia ser o Bahia. Quando o torcedor percorre os vestiários, conhece o museu e entende a grandeza do clube de perto, ele se sente parte ativa dessa história. Essa vivência cria pertencimento, aproxima gerações e reforça o sentimento de ser Bahia, que vai muito além dos 90 minutos", complementa.

O tour não é novidade para o torcedor do Bahia. No entanto, após a paralisação das visitações com a pandemia, a gestão da Arena se juntou ao clube para promover o retorno da atração. A volta aconteceu no Dia dos Pais deste ano. As visitas costumam ter até 35 pessoas por horário e duram, em média, de 1h30 a 2h.

Com a experiência completa, é possível conhecer a história do estádio, desde a inauguração até os dias atuais, além de conhecer a história do futebol baiano e, principalmente, do Bahia. Há ainda uma linha do tempo com outros eventos que marcaram o espaço, como shows de artistas famosos. Andando pelo local, também existe um espaço destinado para a Copa do Mundo de 2014, com camisas de todas as seleções que jogaram em solo soteropolitano.

Quem optar por conhecer o museu do Bahia, vai ter acesso à linha do tempo do clube, troféus, excursões, documentos, fotos e muito mais. O espaço conta com uma homenagem aos torcedores e aos jogadores que deixaram seu legado com a camisa vermelha, azul e branca. No tour da Fonte Nova, abre-se a possibilidade de conhecer a zona mista, a sala das coletivas de imprensa e os vestiários, além de poder pisar à beira do campo do estádio.

