Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Depois de meses de testes, esses signos finalmente começam a receber o que vêm pedindo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de meses de pressão, reflexões profundas e desafios que pareciam não ter fim, um novo ciclo se abre. A partir desta quinta-feira, dia 27 de novembro, quatro signos começam a receber exatamente aquilo que vêm pedindo ao universo há muito tempo. É o momento em que os esforços finalmente se pagam, e cada um deles sente uma forma diferente de recompensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Touro e Câncer vão ver a vida destravar após o dia de hoje (27 de novembro)

Áries, Touro e Câncer vão ver a vida destravar após o dia de hoje (27 de novembro)

Imagem - Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - O dia de hoje reserva descobertas internas importantes para cada um dos 12 signos

O dia de hoje reserva descobertas internas importantes para cada um dos 12 signos

Gêmeos:

A área profissional, que parecia parada há meses, finalmente começa a se mover. As oportunidades que não chegavam agora começam a aparecer, abrindo portas que você já tinha perdido a esperança de ver destravar. Reconhecimento, valorização e propostas importantes surgem depois do dia 27; tudo refletindo exatamente o que você vinha pedindo e achava que não viria mais.

Dica cósmica: organize sua agenda para não perder nenhuma chance.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Virgem:

Mesmo sem pedir exatamente “um amor”, você recebe conexões profundas, estáveis e emocionais que mudam sua visão sobre relacionamentos. Laços importantes se fortalecem, parcerias se tornam firmes e você percebe que aquilo que faltava era mais proximidade e segurança afetiva.

Dica cósmica: permita que as pessoas cheguem mais perto; isso abre portas novas.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Sagitário:

O que você pediu sobre casa, estrutura, estabilidade ou propriedade finalmente começa a acontecer. Essa área se reorganiza por completo, abrindo espaço para seu crescimento financeiro e profissional. Resolver o que estava pendente no seu lar cria a base para uma versão muito mais forte de você.

Dica cósmica: cuide dos detalhes práticos; eles destravam o resto.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Peixes:

Os últimos anos mexeram profundamente com sua identidade, seus limites e sua percepção sobre si. Agora tudo começa a se encaixar. Depois do dia 27, você recebe clareza, firmeza e uma sensação de “agora eu entendi o meu caminho” que você vinha buscando há muito tempo. Uma fase de segurança interna e realização emocional se abre.

Dica cósmica: dê nome às suas conquistas; isso reforça seu novo ciclo.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência
Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros