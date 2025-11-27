Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Touro e Câncer vão ver a vida destravar após o dia de hoje (27 de novembro)

Tensões antigas se dissolvem e deixam espaço para mais leveza e clareza afetiva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Depois desta quinta-feira, dia 27 de novembro, três signos começam a perceber a vida ficando muito mais simples. O dia favorece conversas que estavam sendo adiadas, decisões que trazem paz e a sensação de que um peso finalmente sai dos ombros. Emoções se organizam, relações ganham clareza e o caminho fica mais leve. Para Áries, Touro e Câncer, esse é o momento de encarar o que estava travado e sentir o alívio imediato que vem quando algo se resolve. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Gêmeos, Sagitário e Peixes iniciam uma nova fase poderosa a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

Gêmeos, Sagitário e Peixes iniciam uma nova fase poderosa a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

Imagem - O dia de hoje reserva descobertas internas importantes para cada um dos 12 signos

O dia de hoje reserva descobertas internas importantes para cada um dos 12 signos

Áries: Você encontra a coragem que estava faltando para falar o que realmente sente

Hoje é dia de comunicação franca, e você finalmente resolve algo que vinha pesando há tempos. O resultado é imediato: leveza, paz e a sensação de que tudo volta ao lugar. É um ótimo momento para alinhar relações e deixar claro o que você deseja.

Dica cósmica: Não adie conversas que podem libertar você agora.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro: A tensão dos últimos dias começa a dissolver

Você percebe que, quando alivia expectativas rígidas, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Relações e finanças entram num ritmo mais tranquilo, e você recupera uma sensação rara de estabilidade interna. É um dia em que o simples funciona, e isso já é tudo que você precisava.

Dica cósmica: Deixe a vida mostrar que ela também sabe cooperar.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Câncer: Você se liberta de uma emoção que estava ocupando espaço demais

Hoje, algo se solta dentro de você, e a sensação é de paz imediata. Relações afetivas ficam mais leves, conversas complicadas deixam de ser um peso e você entende que amar também pode ser simples. É um recomeço emocional silencioso, mas poderoso.

Dica cósmica: Não complique o que pode ser apenas suave.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Tags:

Signo Câncer Áries Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’

Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’
Imagem - Amiga de Preta Gil desabafa e revela se Rodrigo Godoy tentou pedir parte da herança da cantora

Amiga de Preta Gil desabafa e revela se Rodrigo Godoy tentou pedir parte da herança da cantora

MAIS LIDAS

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
01

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
03

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - 3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais
04

3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais