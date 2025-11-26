ASTROLOGIA

Gêmeos, Sagitário e Peixes iniciam uma nova fase poderosa a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

Um dia marcado por decisões mais maduras, coragem emocional e vontade real de mudança

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 26 de novembro, traz uma mudança de perspectiva que ajuda cada pessoa a olhar para a própria vida com mais generosidade, coragem e vontade de se mover. É aquele momento em que algo destrava por dentro, de forma leve, porém definitiva, e abre espaço para escolhas mais maduras e conscientes. Três signos, em especial, sentem essa virada com mais intensidade e entram em um ciclo novo, mais expansivo e mais alinhado com quem realmente são. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje você percebe que se acostumou com uma rotina limitada, especialmente no contato com pessoas, ideias e ambientes. O dia empurra você para fora dessa bolha e acende a vontade de aprender, experimentar e viver de forma mais ampla. Você sente que merece mais movimento e mais estímulo, e decide dar o primeiro passo por conta própria.

Dica cósmica: procure uma conversa ou experiência que te coloque diante do novo.

Sagitário: Sua natureza já tende ao otimismo, mas hoje isso volta com força. O dia traz inspiração, visão ampliada e uma sensação de que o futuro está mais acessível do que parecia. É uma virada que não exige pressa, só coragem para agir quando sentir o impulso certo. Você entra em um ciclo em que criatividade, iniciativa e decisões alinhadas levam longe.

Dica cósmica: confie nos sinais simples, eles já mostram o caminho.

Peixes: Hoje você sente uma clareza emocional rara. Percebe que alguns comportamentos antigos não combinam mais com quem você está se tornando. A mudança começa de dentro: pequenas escolhas, novos limites, mais honestidade com seus desejos. Esse movimento silencioso abre portas importantes no seu emocional, nos relacionamentos e na sua expressão criativa.

Dica cósmica: escolha um pequeno hábito para deixar ir, isso já muda tudo.